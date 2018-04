Paulina Rubio usa fan art para promover música y no paga por ello

abril 3, 2018 - 11:48 am

Héctor Molina, diseñador gráfico y creador de un Fan Arte de Paulina Rubio, dice que no ha pensado en cobrar a la cantante que haya publicado su creación para promover su sencillo “Desire”, según informa el Diario Basta!.

“Para nada, eso es mentira, al contrario, nunca me imaginé que lo fuera a hacer. Tomé esa imagen de la revista GQ de España, porque me gusta mucho, me tardé como dos horas en hacerlo, he hecho varios Fan Art de Paulina, de hecho le escribí y al día siguiente algunos amigos me dijeron que lo había subido a las redes”, dijo Héctor.

El joven diseñador reveló a la publicación que Paulina no le ha escrito, y que ha tenido pocas conversaciones con ella, además de algunos ‘me gusta’ y firmas de autógrafos.

A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Mar 23, 2018 at 11:40am PDT

