abril 20, 2018 - 10:19 am

La Iglesia del Convento de San Francisco de Asís, templo de adoración perpetúa, tiene una historia muy peculiar donde el Santísimo está expuesto todo el día mientras el Templo permanece abierto.

Empezó como una sede de los franciscanos que llegaron a esa región a próximamente en el año 1600. En sus inicios era apenas una capilla.

De este modo, hay adoradores de hora en hora, como ahora la mayoría son adultos solo están hasta el mediodía, donde participan 3 grupos dentro del Convento los cuales son, Adoración Perpetua, La Hermandad del Nazareno, Hermanos Franciscanos, ellos son los que le dan vida al convento. Es un templo que tiene más de 100 años exponiéndose al Santísimo para que las personas vengan a la adoración.

El horario comprendido anteriormente era de 8am a 4pm debido a la inseguridad y como también fueron víctimas del hampa hace un año, los llevo a modificar nuevamente su horario y ahora es de 9am a 3pm, y las misas es de martes a viernes a las 12m y los domingos a las 10am.

Por otra parte, no tienen empleados ni ayuda de la Gobernación, están haciendo el llamado, no es una parroquia es una rectoría por consiguiente, no hay libro de Gobierno, no se hacen matrimonios, bautizos, el ingreso neto son las visitas de las personas que anotan para misas de difuntos, sin olvidar que es lo que la persona pueda colaborar, es decir, con eso le cancelan a la secretaria Leticia Paredes.

Expresó Paredes, “Normalmente se limpian dos veces a la semana, o los feligreses que quieran colaborar con nosotros”. Como también el Padre pide mucho a la feligresía y de esta manera los grupos colaboran. Cabe destacar, los feligreses son quienes donan de 1 a 2 velas por semana.

No se ha podido terminar de hacer la parte estructural por el factor económico, y lo poco que entra a la iglesia es gracias al Padre que realiza verbenas o rifas. La estructura arquitectónica, tiene un valor urbano, por el lugar en donde está ubicado; en todo el centro de Maracaibo, sumándole el valor artístico y documental, los cuales suman importancia por su historia, además del tiempo que tiene construido y del estilo adoptado.

Eglis Hernández, visitante de la iglesia comentó, “Solo asisto al convento cuando vengo al centro, soy del sector Pomona pero me gusta venir para acá porque me siento segura, tranquila y sobre todo con mucha paz”.

Esta iglesia está incluida en el programa de rescate de los templos del centro de la ciudad, para la vida, la paz y sano esparcimiento de todos los zulianos.

Gabriela Montes/Pasante

Foto: Mysol Fuentes

Noticia al día