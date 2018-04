Hace 502 años decretaron la Ley de la pureza y Día de la cerveza en Alemania: ¡Salud!

abril 23, 2018 - 5:35 am

Un 23 de Abril de 1516 en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza. Esta Ley de Pureza (Reinheitsgebot) establecía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo.

Características

La ley no menciona la levadura, que fue descubierta en 1880 por Luis Pasteur como parte del proceso de fermentación de la cerveza. Antes de conocer el mecanismo de fermentación, los cerveceros usualmente tomaban el sedimento de una fermentación previa y lo agregaban a una nueva. Si no lo podían obtener, usualmente ponían una serie de vasijas y en el proceso aparecía “por sí sola” la levadura. La principal motivación de esta ley se encontraba en que Guillermo IV de Baviera tenía el monopolio de la cebada; de esta manera, al no poder comprarle a nadie más un ingrediente básico para la elaboración, no solo aumentó sus ventas sino también el precio, ya que no tenía otros cereales competidores.

Esta regulación permaneció en vigor hasta su abolición en 1986, al ser sustituida por regulaciones de la Unión Europea.

El Día de la cerveza alemana (en alemán Tag des Deutschen Bieres) es una celebración realizada el 23 de abril en Alemania desde el año 1994 con el motivo de conmemorar la Ley de pureza de 1516 (bayerisches Reinheitsgebot) decretada este mismo día del año 1516por el duque Guillermo IV de Baviera mediante la cual se establecía que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de entonces con sólo 4 ingredientes:agua, levadura, malta de cebada y lúpulo. Desde entonces la celebración de la cerveza alemana se ha convertido en una tradición en el sur de Alemania.

