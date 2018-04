Padrino López: la Fanb garantizará el derecho al sufragio este 20-M

abril 25, 2018 - 4:00 pm

Durante su visita al Zulia para la entrega de beneficios a los militares de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, invitó a los zulianos a participar en los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, asegurando que “las Fuerzas Armadas garantizarán el derecho al sufragio y resguardarán todos los centros de votación, a través del Plan República”.

Padrino López hizo énfasis en la participación de los organismos militares durante el desarrollo de los procesos electorales en todo el territorio del país. “El Plan República está para que el pueblo se exprese sin armas, en libertad y en democracia. Es el instrumento por excelencia para dirimir los problemas y las diferencias en democracia”, resaltó.

El ministro extendió un mensaje a todo el pueblo, acerca de la participación en estas elecciones presidenciales: “Yo invito al pueblo del Zulia, invito al pueblo de Venezuela. Y para nosotros, los compañeros y compañeras de armas, además de ser un derecho político ir a votar, para un militar y un soldado también debe ser un deber ciudadano, militar”, manifestó.

A los jefes militares los exhortó a garantizar que “todos podamos ejercer el sufragio, que nadie se quede sin votar. La patria necesita hoy de su pueblo y el pueblo, participando, es quien dice y quien señala el camino”.

Con relación a las personas que se niegan a hacerse presente durante la jornada electoral de mayo, dijo: “Hay quienes no quieren diálogo, que no quieren elecciones, no quieren conversar, entenderse, reconocerse… Cada quién que asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra y nosotros, como Fuerza Armada, vamos a estar ahí, garantizándole al pueblo el libre ejercicio de ese derecho político”.

“Por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestro derecho de tomar nuestras propias decisiones, por nuestro derecho de ser un pueblo autodeterminado, independiente y soberano, es importante que tengamos claridad del momento histórico que estamos viviendo”, sentenció Padrino López.

El ministro finalizó sus declaraciones agradeciendo la receptividad del pueblo zuliano y rememorando sus años de labor en la ciudad del sol amada. “Feliz de estar en esta tierra, el Zulia tiene una atracción especial. Yo trabajé aquí, en el Cuartel El Libertador, y de aquí me fui enamorado de la gaita, de la ‘Chinita’, de la gente”, y pidió “lealtad, en nombre del General Rafael Urdaneta”.

Noticia al Día

Foto: Carlos Robertson