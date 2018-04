Oscar D’León: “Anhelo poder cantar por muchos años más”

abril 2, 2018 - 3:53 pm

Cuando era un niño nunca pasó por su mente ser cantante. Mucho menos que viajaría tanto y que llegaría a ser tan popular al punto de hacerse acreedor de premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales.

En retrospectiva, Oscar D’ León (Caracas, 1943) agradece a la vida por darle la oportunidad de ser artista. Hoy día, “el sonero del mundo” suma más de cuatro décadas de trayectoria artística y para celebrarlo preparó una nueva propuesta musical: Mi anhelo.

“Ahora que retomo mis producciones, sé que esto va a dar un vuelo muy importante en mi carrera y debo atender esto con mucho ahínco”, menciona vía telefónica desde su hogar en Miami.

-¿De dónde surgió la canción Mi anhelo? ¿Qué anhela Oscar D’ León?

-Esa fue la musa que llegó en el momento. No me inspiré en nada especial. Esa fue mi musa y salió esto que es de mi autoría. Yo anhelo poder cantar por muchos años.

-Son 46 años de carrera. ¿Cómo ha cambiado usted en ese tiempo?

-Ahora que tengo 46 años de vida artística lo único que hago es pensar en seguir adelante. Siempre un amanecer es un día nuevo para mí, un comenzar de nuevo. Un despertar que me mueve a buscar nuevas cosas para ponerlas de manifiesto dentro de mi profesión. Después de tanto tiempo quiero hacer una revista musical donde esté mi orquesta, mi arte y muchos bailarines para nosotros seguir adelante y ofrecer algo novedoso. Me gusta siempre inventar y llevar algo distinto cada vez que voy a un show. De hecho, cuando hago un show, nunca se parece uno al otro. Siempre estoy cambiando porque la gente quiere ver cosas distintas.

-¿Cómo se ha mantenido vigente por tanto tiempo?

-Lo que se debe hacer es trabajar en cosas importantes para que la gente se interese en ti como artista. Antes de grabar Mi anhelo ya se había grabado todo lo que conocen musicalmente de mí, pero en el tiempo en el que no grabé producciones propias estuve grabando con otros artistas. Siempre dando lo mejor para que eso sirviera de anzuelo para que la gente se interesara siempre en Oscar D’ León. Soy una persona muy dedicada a mi profesión, lo que hago, lo hago con pasión y por eso las cosas me salen bien.

-¿Cuál es su secreto para componer canciones que sean tan pegajosas y le gusten a la gente?

-A mí, a veces, solo me inspira el hecho de poder hacer música. No hay una inspiración en particular a la cual se lo pueda atribuir. Quizá, lo que pasa en la vida. Hay muchas cosas que me mueven para componer. A veces me siento en la parte posterior de mi casa, agarro el teléfono y encabezo con cualquier frase para luego irme a la computadora que es donde hilvano todo lo que son las melodías. Van más de sesenta temas listos, solo queda meterme en estudio para sacarlos a la palestra.

-Como compositor, ¿hay algún tema que le haya costado hacer?

-Tengo una anécdota en relación a eso. El tema Detalles lo compuse en quince minutos. Ni sabía la temática, para aquel entonces no había iPhone ni nada de esas cosas para poder apoyarme. Hice el tema en un momento para mostrárselo a mi mánager. En ese momento me estaba separando de mi antiguo sello disquero y quería salir por la puerta grande. Fue un tremendo éxito y además es un ícono musical al igual que Llorarás.

-Se encuentra entre los candidatos a entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. ¿Qué representa eso para usted?

-Es un gran honor para mí estar nominado. Fue una noticia que recibí con mucho honor. La asumo con gran cariño, honestidad, con orgullo y pasión. Pero al mismo tiempo con un poco de preocupación porque si uno llega a ganarse eso ya después no vienen más premios como compositor. Me pasó cuando recibí el Grammy a la Excelencia y pienso que ya no habrá más Grammy para Oscar D’ León (risas).

-Se habla de un reencuentro con la Dimensión Latina. ¿Qué hay de cierto en ello?, ¿hubo un arrepentimiento de separarse de ellos?

-Nunca existió el arrepentimiento. Tampoco existió ningún problema de enemistad. Puedo decirte con honestidad que no hay un desaire entre nosotros. Solo una linda amistad. Se tomó la decisión con la idea de siempre colaborar. De hecho, en este tema Mi anhelo, graban dos muchachos de la Dimensión Latina que son Elio y Joseíto. Eso habla de la buena relación que tenemos, bien comprometidos en hacer cosas nuevas que no tardarán en salir por ahí, porque Mi anhelo se parece mucho a nuestros comienzos. Por otra parte, ya se está gestando la idea de presentarnos en el Poliedro de Caracas, en el Aula Magna o donde sea que podamos hacerlo para el deleite del público porque lo está esperando.

“Uno depende siempre de algo. Quizá, el único asunto que en este momento puede impedirnos presentarnos en Venezuela es el político, porque nosotros no somos políticos y lo que yo hago, lo hago para mis venezolanos. En la unión está la fuerza”, agrega.

-¿Cómo se conecta con las nuevas generaciones?

-Estoy consciente del espacio que han ganado los géneros urbanos en la industria musical. Sin embargo, no hay rencillas, al contrario, he hecho colaboraciones con artistas de ese estilo.

-Hay muchos artistas venezolanos haciendo carrera desde Miami. ¿Ha considerado trabajar con alguno de ellos?

-Sí por supuesto. Siempre dispuesto a trabajar incluso con los talentos de la nueva generación. Hace pocos días vi parte del trabajo que está preparando Ronald Borjas.

-¿Sigue siendo tan tremendo como antes?

-Todavía queda un poco de eso (risas).

El Universal