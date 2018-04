Oposición denunció ante el Europarlamento falta de garantías para el 20M

abril 28, 2018 - 4:03 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, el ex presidente del Parlamento Julio Borges, el coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio y los diputados de Acción Democrática Edgar Zambrano; y de un Nuevo Tiempo Elias Mata, se reunieron en Bruselas con importantes eurodiputados para denunciar la falta de condiciones y garantías para presidenciales previstas para el 20 de mayo.

Los eurodiputados, Esteban González, Javier Nart, Ranon Jauregui y la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, fueron parte de los altos representantes que se reunieron con los líderes de la delegación de oposición que insistió en pedir pronunciamientos contundentes en contra del proceso electoral venidero en Venezuela, así apoyo ante la crisis política, económica y social que padece nuestro país.

Durante el encuentro el presidente de la AN, Omar Barboza, hizo una radiografía del problema social causado por la escasez de medicinas y alimentos, al tiempo que reiteró la urgencia de lograr la apertura del canal humanitario para evitar que los venezolanos sigan cayendo a causa del hambre y enfermedades tratables.

Por su parte el diputado, Julio Borges, aprovechó la ocasión para solicitarle a los eurodiputados, el no reconocimiento de los resultados electorales del 20 de mayo. “Nos manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa Venezuela, lo que da paso a que se materialice el desconocimiento de unos comicios que no cumplen con garantías mínimas para una elección justa, libre y equilibrada. Europa está con nuestro país y seguiremos trabajando de la mano con ellos para rescatar la democracia y la legalidad. Que sepa Nicolás Maduro que las naciones libres no le reconocerán su fraude”.

En estos encuentros los países de la Unión Europea mostraron en varias ocasiones su preocupación sobre la falta de democracia y legalidad en Venezuela; así como también instaron a liberación de presos políticos e inhabilitados y a que el Gobierno se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes de la República en cuanto a los temas electorales y al cumplimiento de la la justicia con imparcialidad.

Nota de Prensa