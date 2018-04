Ocho venezolanos robaron 3 apartamentos en los que se hospedaban en Perú

abril 30, 2018 - 11:13 am

Un grupo de ocho venezolanos en Perú robó tres apartamentos en los que se hospedaban tras retrasarse en el pago del alquiler por dos meses. De acuerdo con el dueño de los inmuebles,se dieron a la fuga con objetos como televisores, colchones y computadoras.

El hecho ocurrió en un distrito de la capital peruana, Lima, llamado San Juan de Lurigancho. Los ocho venezolanos aprovecharon la oscuridad para llevarse todos los bienes materiales.

Luis Yanqui, dueño del edificio, indicó que incluso pagó el pasaje de la esposa y de los hijos de uno de los hospedados para que se vinieran a Lima a vivir con él.

“Son personas que no solamente he apoyado con habitación. Uno de ellos no consiguió trabajo y le compré un carro sanduchero para que vendiera hamburguesas”, indicó el señor.

Dos de las hospedadas se comunicaron con Yanqui y le dijeron que se habían llevado las cosas “porque creían que se las habían regalado”.

El Nacional