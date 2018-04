¡Nueva amenaza para el Mundial de Rusia! El grupo terrorista ISIS realizaría ataques con Drones Armados

abril 3, 2018 - 2:52 pm

El grupo terrorista ISIS volvió a su actividad con amenazas fuertes de realizar un atentado durante el Mundial de Rusia.

En esta ocasión utilizaron Telegram para compartir fotos en donde se veían como torturaban a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con el mensaje: “You wil not enjoy security until we live it in muslim countries” (no disfrutarás de seguridad hasta que la vivamos en países musulmanes).

ISIS también amenazó a Cristiano Ronaldo con una escalofriante imagen en la que aparece con un ojo morado a punto de ser asesinado por este grupo terrorista.

Imágenes escalofriantes muestran a extremistas que se cree que regresan a Rusia desde Siria e Irak construyendo drones armados. Se toman varios disparos de una cámara de bombas de drones que se dejan caer sobre un objetivo. según reporta Star Sunday.

Ataques con suicidas voladores

Una publicación amenazante mostró a un hombre en un “flyboard” propulsado por turbojet: “¿Alguna vez has pensado en un terrorista suicida volador que puede volar sobre las paredes? Le pedimos a Dios por el éxito de los fabricantes militares “.

Fuentes de seguridad dicen que Isis podría equipar a los vehículos armados no tripulados con sustancias químicas o bacterianas con un efecto devastador.

En un sitio pro-Isis Telegram, un mensaje junto a las imágenes de una bomba lanzada sobre un objetivo dice: “Parece que Isis intensifica sus ataques e intenta mejorar su nuevo arma aérea y la fuerza explosiva de la bomba transportada por el UAV”.

Los expertos en ciberseguridad afirmaron que la aplicación Telegram se ha convertido en un “caldo de cultivo” para los terroristas en el período previo a la Copa del Mundo. Elad Ezrachi, de la firma de vigilancia de Internet Sixgill, dijo que Isis comenzó a usar drones armados en Irak y Siria a principios de 2017.

