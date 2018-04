¿No te da la cabeza? 13 concejos para promover la creatividad

abril 2, 2018 - 11:14 am

La creatividad es como un músculo que necesita ejercitarse para mantenerse en forma y poder obtener los mejores resultados al momento de emprender un trabajo innovador, para ello es necesario tomar ciertas acciones que permitan que la ‘musa’ fluya, a continuación te damos 13 consejos para que se refresque tu imaginación en beneficio de tu labor profesional y visual.

1- Ordena tu lugar de trabajo, la saturación visual en tu entorno impide concentrarte y encontrar lo que necesitas.

2- Ten una libreta a la mano siempre o algún dispositivo móvil, para anotar las ideas creativas al momento que surjan.

3- Lee, ve y escucha noticias, entérate de lo que acontece a tu alrededor y encuentra la inspiración en el mundo.

4- Aprende a equivocarte, no te estreses tanto cuando las cosas no salgan bien, aprende de tus errores.

5- Sé participativo con tu equipo de trabajo, ampliarás tu panorama de las cosas y tendrás empatía con los demás.

6- Aprende de los demás, el intercambio de ideas será de gran beneficio para tus alcances creativos.

7- Ten una grabadora y una cámara a la mano, toma registro de los elementos visuales y sonoros que te rodean, la inspiración puede estar en cualquier lado.

8- Acompáñate de buena música, busca siempre nuevas canciones que evoquen recuerdos y estimulen nuevas ideas.

9- Viaja y pasea todo lo que puedas, ve nuevos horizontes, pisa otras latitudes y estimula tu inspiración.

10- Ve al cine, teatro, conciertos, danza… éstos contenidos ayudan a comprender la naturaleza de las emociones humanas.

11- Ten el hábito de la lectura, pero no te fuerces a contenidos que no te gusten o no te sirven, disfruta lo que lees.

12- Desconéctate, aprovecha al máximo los asuetos y las horas de descanso, apaga el teléfono y la computadora.

13- Aliméntate bien e hidrátate, pero no te niegues a un buen café, tu postre o tu trago favorito… sólo no te excedas.

Sigue éstos consejos que te ayudarán a promover la creatividad y mantenerte innovador en las labores que realices, además de ampliar tus horizontes y conservar la armonía personal.

Noticia al Día