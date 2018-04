No siempre las cirugías estéticas tienen un final fatal: Con Melanie fue la salvación

abril 6, 2018 - 12:34 pm

El periodista, Andrés Cortés cuenta para el portal Upsocl el caso de esta joven mujer para quien la cirugía estética ha sido la salvación. No siempre estos procedimientos de belleza tienen un final fatal.

Una vez un hombre le canceló cruelmente una cita luego de tocar su brazo.

El peso es un tema que preocupa a todos. Tener unos kilos demás parece que se ha transformado en una tendencia global, pero cuando aumentan las temperaturas y llega el verano, todos quieren deshacerse de aquel “rollito” extra. Pero en el caso de Melanie, no quería perder 5 kilos, sino que 85 kilos.

Melanie solo tiene 29 años y llegó a pesar casi 163 kilos. Bajar su peso de un método “normal” no le era posible por lo que debió someterse a una cirugía que fue bastante efectiva, alcanzando después del procedimiento solo los 80 kilogramos.

No obstante, al parecer nadie pensó qué ocurriría con toda la piel extra que tendría luego de la operación para reducir su peso.

La joven mostró la difícil situación que enfrenta hoy no por su peso que tanto la afectó, sino ahora por la excesiva piel que le sobra. Melanie cuenta que incluso necesita utilizar 2 fajas para ocultar su exceso de piel.

“Puedes sentir la piel extra sobre tus huesos. Cuando tira de su cuerpo, se siente pesado, puedes sentir la fricción de la piel”.

La joven cuenta que estando en una piscina es el único lugar en donde siente que su piel extra no pesa, pero cuenta para Daily Mail que, por motivos estéticos, se siente muy nerviosa cuando hay otras personas en el lugar. “Siento que la personas me juzgarán, me mirarán, se reirán de mí“, narra.

Melanie además contó que esto influye fuertemente en el intento de realizar su vida normal, pues además de experimentar excesiva sudoración y olores desagradables, conseguir un novio le trajo bastantes complicaciones.

“Las citas son muy difíciles. Un hombre me canceló cruelmente una cita luego de tocar la piel de mi brazo”.

Afortunadamente encontró alguien que la aceptara y acompañara en un nuevo proceso de cirugía en donde ahora, en vez de reducir su peso, deberán extraer su piel sobrante. El Dr. Younan fue el encargado de una cirugía para la eliminación de piel que dividió en 3 partes, iniciando por una abdominoplastía en 360 grados.

Gracias a esta cirugía, Melanie perdió 6 kilos y 300 gramos, solo de piel sobrante. Ella estaba feliz con esta cirugía y se mostró muy feliz con su familia y su nuevo novio.

De momento aún quedan 2 cirugías para experimentar un cambio completo, pero las pospuso por algunos problemas personales.

No obstante, estamos muy seguros de que ella será feliz con su nueva figura.