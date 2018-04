¡No se vistan que no van! (Luis Semprún Jurado)

abril 4, 2018 - 9:44 am

“Sabiduría no es saber, sabiduría es hacer”

MIGUEL ANGEL GARCIA M.

“Camaradas… dentro de pocas semanas tendremos un proceso electoral para elegir Presidente, Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Parece llover sobre mojado el que les diga que son las elecciones tan solicitadas durante todo el 2016 y 2017 por los principales partidos opositores y su pseudo dirigencia, y ahora rechazadas porque se ven sin posibilidades”, fueron las palabras de apertura de mi amigo Anacleto, ante el nutrido grupo de personas presentes en la charla programada sobre ‘Procesos Electorales y su transparencia’. “Luego de la mayoría circunstancial obtenida en diciembre del 2015, estos ‘y que líderes’ de la derecha venezolana se envalentonaron pensando que les había llegado el momento de retomar el poder y se equivocaron de nuevo. Sin entrar en el análisis de ese proceso electoral, debo decir que su triunfo fue mal aprovechado y malgastado, pues en vez de haber consolidado un verdadero liderazgo, fueron de error en error acabando con la Asamblea Nacional hasta convertirla en un parapeto sin ton ni son. Todos los presentes sabemos lo que ocurrió durante todo el 2016 y el 2017; ¿para qué hablar de ello? Lo cierto es que no esperaban, estos enceguecidos y ambiciosos politiqueros, que aquel a quién llamaban “maburro”, aquel del que denigraban, aquel chofer de autobús, ignorante y chancletúo, iba a lograr una jugada maestra al complacerlos y llamar a una Constituyente. Pero no fue una Constituyente de partidos, fue una Constituyente de pueblo, porque se llamó a elecciones de constituyentes tanto territoriales como sectoriales. ¿Si ellos gozaban del ‘total’ apoyo popular, como siempre pregonan, por qué no participaron? Porque, de ser verdad su creencia, hubieran arrasado en ambas partes. Pero no quisieron poner la carne en el asador y arriesgarse a perder sus inservibles curules. Sabían que no tenían pueblo que los apoyara. Todos recuerdan lo que sucedió después: elecciones para gobernadores y luego elecciones para alcaldes. ¿Recuerdan los resultados? Sus encuestadoras decían que ‘ganarían 19 gobernaciones como mínimo’ y que eso se convertiría en un plebiscito que obligaría a Nicolás a renunciar. Pero lo que querían (y quieren) es la silla de Miraflores. Sin embargo se llama a elecciones presidenciales y de nuevo reculan y en su mayoría deciden no participar alegando que ‘no existen condiciones transparentes’ para ello. La realidad es que Voluntad Popular y Primero Justicia no lograron validar sus partidos por la poca presencia de seguidores los días destinados para ello. Allup quería participar, pero una llamada del norte lo amenazó con quitarle la provisión de verdes si la hacía. Al final, Falcón, que viene de ser derrotado por la Almiranta en Lara, decidió inscribir su candidatura apoyado por su partido Avanzada Progresista, y por dos muertos insepultos, políticamente hablando: Copei y el MAS. ¡Y como le han caído a palos! También se inscribieron cuatro mas que no vale ni la pena comentar, entre ellos un pastor evangélico…”

Anacleto seguía en su exposición mientras yo me alejaba. Pensaba en todo lo significa este proceso para el pueblo venezolano, sobretodo en estos tiempos de dificultades, bloqueo económico, alimentario, sanitario, guerra mediática, sanciones imperiales, especulación y pare de contar, porque la oposición cipaya no se cansa de decir que son mayoría, porque creen poder sumar para su causa parte del descontento del pueblo. No han terminado de entender que, aunque disgustado, el pueblo sabe lo que le esperaría si la derecha volviera al poder y a pesar de todos los errores que haya podido cometer el gobierno, es el único que siempre se preocupa por buscar salidas que logren el bienestar de la familia venezolana. Un proceso revolucionario pacífico no se logra de la noche a la mañana, porque avanzar no es fácil ante tantos obstáculos que le colocan en el camino.

La oposición canalla cree que el pueblo no tiene identificado a sus actores y que no entiende quienes andan por el mundo pidiendo a gobiernos de otros países que les hagan el “trabajito” que ellos, democráticamente, no han podido hacer. Ya el pueblo no pregunta quién financia los viajes de estos ‘viva la pepa’; ya sabe que son lacayos del imperialismo y que éste es el paganini. Sus anfitriones son siempre Macri, Temer, Varela, Piñera, Cartes, Rajoy, Santos, Almagro, Peña Nieto y ahora sin el perro faldero de Kuczynski, que tienen como tema principal la “crisis humanitaria” de Venezuela en vez de dedicarse a solucionar los ingentes problemas en sus países. Además, países de la Unión Europea han bajado la cabeza a las amenazas de Trump y han aceptado aplicar sanciones a Venezuela, sanciones que afectan a todos los venezolanos por igual y que inducen la crisis por la que atravesamos.

No hallan en que palo ahorcarse. Ahora salió un par a impugnar la inscripción de Nico por “ilegal”. ¿Será que no entienden que para todos esos casos se toma en cuenta la excelente asesoría de un Constituyente como el Dr. Herman Escarrá, su otrora ídolo? ¿Será que se les olvida que muy pocos juristas constitucionalistas venezolanos están a su altura legal? Otros salen a decir que la mayoría del pueblo está con Falcón, pero que necesitan “elecciones justas y transparentes que garanticen la igualdad ante los sufragios y la independencia de los jueces electorales”, como el ministro francés de Exteriores Jean-Yves Le Drian, como si no se hubiese demostrado suficientemente la transparencia de los procesos eleccionarios venezolanos. Otros son más osados al decir que desconocerán los resultados de las elecciones convocadas por la “ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”. Ah, pero reconocen los fraudulentos resultados de Honduras y los golpes parlamentarios de Paraguay y Brasil. A todas estas, parecen ignorar que en Venezuela no existe un régimen parlamentario, sino presidencialista.

A pocas semanas de las tan esperadas elecciones presidenciales, el pueblo está ansioso por votar. Todas las encuestas hablan de mas o menos un 72% de intención de voto lo que daría al traste con todas las insinuaciones de que el “venezolano no sabría distinguir si una elección es válida o no”. Falcón sigue de tropiezo en tropiezo y de error en error. Todos aspiramos que llegue hasta el final aunque sabe que los números no le dan. Victimizarse no le dará más popularidad y sus otrora aliados lo catalogan como un “peón que le hace el juego al gobierno”. Otros opositores planean incendiar las calles del país ante de las elecciones a sabiendas que “candelita que se prenda” será apagada sin miramientos. En guerra avisada no mueren soldados, dice el refrán. Al momento de escribir este artículo, las encuestas dan a Nicolás un 52% de preferencia contra un 25% de Falcón; los demás vienen atrás. Un vecino me pidió que enviara el siguiente mensaje a la oposición: “No se vistan, que no van”.

Nos escuchamos por:

El Ojo de la Ciudad, Mararitmo 900 AM, de lunes a viernes, de 11:00 am a 12:00 m

Comentarios y contacto: [email protected] gmail.com

Facebook: El Ojo de la Ciudad – Twitter: @luissemp