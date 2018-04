Kino pa’ MALUCO: No le dieron “ni medio” de lo que ofrecieron a la viejita Ángela

abril 6, 2018 - 11:10 am

Ángela Rojas, mejor conocida como “la viejita del Kino” es una señora de 80 años que ha vendido billetes de lotería del Kino Táchira en el bulevar 5 de Julio durante toda su vida. Su hija, Ángela Auri Rojas, la acompaña a vender el Kino y a pedir dinero. “Ella vive conmigo y con mis cuatro hijos”.

En julio de 2017, la lotería del “Kino Táchira” hizo público un premio para su vendedora más fiel en Maracaibo. En el marco del tradicional ciclón del dinero, aprovecharon la actividad para agasajar la labor de Rojas con la entrega de un cheque por 200 mil bolívares y aportes económicos para chequeos médicos. Cheque y aportes que no fueron cumplidos, según su hija, Ángela Auri. “Ellos no nos ofrecieron riales, ellos nos ofrecieron donarnos la operación para las dos de cataratas. Nos prometieron que nos operarían en la Clínica de Ojos pero el tiempo pasó y no supimos más de ellos. Ellos me dieron un número y esta desconectado”, asegura.

Todavía venden billetes del Kino, que tienen un precio de 30.000 bolívares. “Al día con suerte vendemos tres, eso no nos alcanza ni para comer”, confesó Ángela Auri.

La abuelita Ángela, con carisma y alegre sonrisa de encías, comentó que van todos los días al mismo lugar a vender Kino y a pedir en un potecito de plástico alguna colaboración de los carros que esperan en el semáforo. “Yo vengo todos los días, en mi casa no me voy a quedar porque algo hay que hacer para la comida”, dice.

Además de sufrir de cataratas, confiesa sufrir de una molestia que no logra recordar. “Yo me tengo que tomar una pastilla todos los días, pero no sé para qué es, yo me la tomo igual”, cuando entre risas replica su hija “es para el corazón, lo tiene recrecido; y ahora le doy otra pastilla para fortalecer los huesos”.

Ángela Rojas es oriunda del estado Falcón, específicamente de Sabaneta de Coro. Se vino muy jovencita y nunca estudió, no aprendió a leer, ni escribir. “No he trabajado en más nada que no sea en vender billetes de lotería”. Al mencionarle si le gusta la música, se emocionó y exclamó con emoción: “Ay mijita, bastante goce, baile, yo goce mi vida con salud”.

Su hija pide apoyo a las personas con lo que puedan colaborar, su número de contacto es 0424-6653331. Ellas siempre se encuentran en diferentes alturas del bulevar de 5 de julio. Desea operar a su madre de las cataratas antes que pierda la visión.

Freydalí Pimentel / Pasante

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al día