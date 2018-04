abril 16, 2018 - 2:07 pm

Desde este 16 de abril, Farmacia La Cascada en Maracaibo pone a disposición del público una serie de medicamentos nacionales e importados en aras de atender las solicitudes de su clientela.

Los medicamentos estarán disponibles hasta agotarse. Para mayor información o ante cualquier consulta, los interesados pueden escribir o suscribirse enviando un Whatsapp desde cualquier parte al 0426 963 85 32, también por la Web https://farmacialacascada.com.ve/whatsapp-info/ .

Los interesados además pueden enviar un correo a [email protected]. Igualmente, está disponible el Instagram https://www.instagram.com/farmacialacascadamcbo/.

Asimismo, pueden visitar la sede en el Centro Comercial La Casada, situado en el sector La Picola.

Aquí la lista de los medicamentos disponibles:

.ANTICONVULSIVANTES.

Levetiracetam 500mg Tab.(Imp).

Levetiracetam 1000mg Tab.(Nac).

Carbamazepina 200mg Tab.(Imp).

Carbamazepina Susp.(Imp).

Epamin 100mg Tab.(Imp).

Lamotrigina 100mg Tab.(Imp).

Acido Valproico 250mg Susp.(Imp).

Fenitoina Amp.(Imp).

.ANTISICOTICOS.

Risperidona 1mg.gota.(Nac).

Risperidona 1mg.Tab.(Nac).

Risperidona 2mg.Tab.(Nac).

Risperidona 3mg.Tab.(Nac).

Haloperidol 10mg. Tab.(Nac).

Haloperidol 2mg. Gota.(Nac).

Quetiapina 25mg.Tab.(Imp).

.TRATAMIENTO HIPERACTIVIDAD.

Irmil 10mg.Tab.(Nac).

Irmil 15mg.Tab.(Nac).

Abretia 10 mg.Tab.(Nac).

.ANTIHIPERTENSIVOS.

Amlodipina 5mg.(Imp).

Amlodipina 5mg.(Nac).

Amlodipina 10mg.(Nac).

Carvedilol 6.25mg.(Nac).

Carvedilol 12.5mg.(Nac)

Carvedilol 25mg.(Nac).

Losartan Potásico 50mg /12,5mg.(Nac).

Losartan Potásico 100mg.(Nac).

Losartan Potásico 100mg /12,5mg.(Nac).

Losartan Potásico 50mg.(Imp).

Olmesartan 20mg.(Nac).

Olmesartan 40mg.(Nac).

Nifedipina 30mg.(Imp).

Enalapril 20mg.(Nac).

Enalapril 20mg.(Imp).

Reminalet 20mg+12.5mg.HCT.(Nac).

Captopril 25mg.(Imp).

Metroprolol 50mg.(Imp).

Valsartan 80+5mg.Amlo.(Nac).

Valsartan 160+10mg.Amlo.(Nac).

Bisoprolol 5mg.Tab (Nac)

Bisoprolol 5mg./6,25ab (Nac)

Bisoprolol 10mg/6,25Tab (Nac)

Verapamilo 80mg.(Imp).

Amiodarona 200mg.Tab.(Imp).

Candesartan 8mg.(Nac).

Candesartan 16mg.(Nac).

Candesartan 8-12.5mg.HCT.(Nac).

.TRATAMIENTO ASMA.

Montelukas 4mg.(Nac).

Montelukas 5mg.(Nac).

.TRATAMIENTO PARA EL PARKINSON.

Carbidopa-Levodopa.25/250Tab.(Imp).

.TRATAMIENTO ALZHEIMER.

Memantina HCI 10mg.Tab.(Imp).

Memantina HCI 10mg.Gotas.(Nac).

.ANTIDEPRESIVOS.

Venlafaxina 75mg.Tab.(Imp).

Fluoxetina 20mg.Tab.(Imp).

Sertralina 50 mg.Tab.(Imp).

Sertralina 100 mg.Tab.(Imp).

Olanzapina 5mg.Tab.(Imp).

Olanzapina 10mg.Tab.(Imp).

Ezentius 20mg.(Nac).

.ANTIESPASMODICO.

Plidan Gotas (Nac).

Buscapina Compuesta Amp.(Imp).

Plidan Tab (Nac).

Papaveryl Gota.(Nac).

Flemibar Gotas.(Nac).

.TRATAMIENTO DIABETES.

Metformina 850mg.Tab.(Imp).

Metformina 1000mg.Tab.(Nac).

Biofit 500Met-5 Glibencla.Tab.(Nac)

Biofit 500/2.5mg.Tab.(Nac)

Glimepirida 4mg.Tab.(Imp).

Diaformina Compuesta 850/2mg.Tab.(Nac).

Insulina Novolin.N.(Imp).

Insulina Novolin.R.(Imp).

.TRATAMIENTO PARA EL PARKINSON.

Carbidopa-Levodopa.25/250Tab.(Imp).

.TRATAMIENTO VERTIGO.

Flunarizina 10.mgTab.(Nac).

.ANTIHEMORRAGICO.

Ciclokan 500mg Amp.(Nac).

Vitamina K Amp.(Nac).

.TRATAMIENTO CIRCULACION.

Acido Acetilsalisilico 100mg.(Imp).

.ANTIGRIPALES.

Clorace Tab.(Nac).

Noxprin.Gotas.(Nac).

Sinutil Jbe.(Nac).

Acetaminofen.Jbe.(Nac).

Alipal Forte Dia/Noche.(Nac).

Dayflu.Tab.(Nac).

AnGrip Dia y Noche. (Nac).

Teragrip.Sobre.(Nac).

.ANTIBIOTICOS.

Amoxicilina 500mg Tab.(Nac).

Amoxicilina 250mg Sup. (Nac).

Amoxicilina 500mg Tab.(Imp).

Azitromicina 250mg Susp.(Imp).

Azitromicina 500mg Tab.(Imp).

Bactron Tab.(Nac).

Trimetropin Sulfa Jbe.(Imp).

Trimetropin Sulfa 80/400mg.Tab.(Imp).

Ciprofloxacina 500mg.Tab.(Nac).

Ciprofloxacina 500mg.Tab.(Imp).

Penicilina G Benzatinica Amp..(Imp).

Dicloxacilina 100mg.Tab.(Imp).

Gentamicina 80mg.Amp.(Nac).

Gentamicina 160mg.Amp.(Nac).

Norfloxacina 400.mg.Tab.(Imp).

Amikacina 100mg.Amp.(Nac).

Amikacina 500mg.Amp.(Nac).

Ceftriazona 1gr.Amp.(Imp).

Ampicilina+Sulbactan.1.5grs.Amp.(Imp).

Oxacilina 1gr.Amp.(Nac).

Clindamicina 600mg.Amp.(Nac).

Longacef 400mg. Tab.(Nac)

Fulgran 825/125mg. Tab.(Nac)

.ANTICOAGULANTES.

Clopidrogel 75mg.Tab.(Nac).

Clopidrogel 75mg.Tab.(Nac).

Anasmol 5 mg.Tab.(Nac).

.DESPARASITANTES.

Albendazol Tab.(Imp).

Albendazol Susp.(Imp).

Metronidazol Susp.(Imp).

Givotan Susp.(Nac).

Givotan Tab.(Nac).

Nitozoxanida 500mg Tab.(Nac).

.TRATAMIENTO TIROIDES.

Levotiroxina 50mg Tab.(Imp).

*.ANTIMICOTICO.*

Fluconazol 200mg.Tab.(Imp).

Ketoconzol Tab.(Imp).

Fungolin Solucion. (Nac).

Mebendazol Tab.(Imp).

.ANTIALERGICOS.

Cetirizina Gotas.(Nac).

Cetirizina Tab.(Nac).

Fexofenadrina 120mg.Tab.(Nac).

Loratadina Tab-.(Imp).

Levo.Cetirizina.Tab.(Nac).

Cyprodin Jarabe.(Nac).

Desloratadina Susp.(Nac).

Desloratadina Tab.(Nac).

Cenaret Susp-Gotas.(Nac).

.ANTICONCEPTIVO.

Sinovul Pastillas 21.Dias.Tab.(Imp).

.ANALGESICOS.

Diclofenac Potásico Tab.(Nac).

Diclofenac Sodico Tab.(Nac).

Meloxican 7.5mg.Tab.(Nac).

Meloxican 15mg.Tab.(Nac).

Meloxican 15mg.Amp.(Nac).

Praxona Tab.(Nac).

Tiocolchicosido Tab.(Nac).

Ibuprofeno+Tiocolchicosido.Tab.(Nac).

Dipirona Tab.(Nac).

Dipirona Amp.Pediatrico(Nac).

Tramadol 50mg Tab.(Imp).

Acetaminofen Tab.(Nac).

Migradorixina Tab.(Nac).

Ibuprofeno 800mg.Tab.(Imp).

Ibuprofeno 600mg.Tab.(Imp).

Ibuprofeno 400mg.Tab.(Nac).

Ibuprofeno 200mg.Tab.(Nac).

Ibuprofeno.Susp.(Nac).

Ketoprofeno 100mg.Tab-Amp(Nac).

Ketorolac 100mg Amp. (Nac)

Dol Plus Tab.(Nac).

Dol Simple Tab.(Nac).

Flexitine 2mg Tab (Nac)

Naproxeno 250mg.Tab.(Imp).

.TRATAMIENTO OSTEOPOROSIS.

Oxidren Tab.(Nac).

.ANTITUSIGENOS.

Tilodrin Gotas.(Nac).

Preveral c/Codeina.(Nac).(Recipe).

Ambroxol.Jarabe.(Nac).

Ambroxol+Loratadina.(Nac).

Oxolamina Adulto.Jbe.(Nac).

Oxolamina Pediatrico.Jbe.(Nac).

Rowetos.Jbe.(Nac).

Antux Jbe.(Nac).

Prospan Jbe.(Nac).

Bromexina Jbe.(Nac).

Arbixil Gota.(Nac).

Clembuterol Jarabe.(Nac).

.SOLUCION FISIOLOGICA.

Solucion al 0.9%.(Nac).

Solucion al 0.5%.Dextrosa.(Nac).

*TRATAMIENTO OTICO.*

Otalex. Gotas (Nac).

Poliotico Gota.(Nac).

Quinotic. Gotas. (Nac).

.TRATAMIENTO VAGINAL.

Metronidazol Óvulos.(Imp).

Clotrimazol Ovulos.(Imp).

Ilana Crema.(Nac).

Gynovit Ducha.(Nac).

Ducha Sax.(Nac).

.TRATAMIENTOS DERMATOLOGICOS.

Betaderm con Gentamicina. Crema (Nac)

Clotrimazol-Dexametasona-Neomicina.(Nac).

Metronidazol-Fluconazol.(Nac).

Bacitracina (Nac).

Triple Antibiotico.(Imp).

Hydrocortisone Crema (Imp)

Betarretin Gel.(Nac).

Betarretin 0.025%.(Nac).

Betarretin Tretinoina.(Nac).

Betarretin H.(Nac).

Betagranulos.(Nac).

Ureaderm Espuma (Nac).

Dermusupril C Crema.(Nac).

Dermacortine Crema.(Nac).

Dermacortine Emulsion.(Nac).

Presiderm Ungüento.(Nac).

Erilon 0.05% Crema (Nac).

Lactibon Barra.(Nac).

Farbicil Sol.Atom.(Nac).

Bonac.Gel.(Nac).

Calaminol.(Nac).

Bonaven.(Nac).

Emolin Neo.(Nac).

Cepin.(Nac).

Zudenina Plus. Gel (Nac)

Tridetarmon.(Nac).

.DIURETICOS.

Hidroclorotiazida 12.5mg.Tab.(INac).

Bumelex Tab.(Nac).

Bumelex Amp.(Nac).

Furosemida 40mg Amp.(Nac).

.TRATAMIENTO PARA LOS HEMORROIDES.

Hemorroidal Crema.(Imp).

Bargonyl Crema.(Nac).

.ESTEROIDES.

Dexametazona Amp.(Nac).

Betametasona Amp.(Nac).

Betagen Solspen. Amp. (Nac).

Prednisolona 5mgs Tab.(Imp).

Prednisolona 5mgs Tab.(Nac).

Prednisolona 5mgs Gota.(Similar-Pediacort).(Nac).

.INHALADORES.

Salbutamol.(Imp).

Bromuro de Ipratropio.(Imp).

.TRATAMIENTO GASTRICO.

Domperidona Tab.(Nac).

Culturelle Kids Caps.(Imp).

Omeprazol 20mg.Tab.(Imp).

Stomach Relief.Susp.(Peptobismol).(Imp).

Esomeprazol.20-40mg.Tab.(Nac).

Esomeprazol.20.Tab.(Imp).

Ranitidina 150mg.Tab.(Imp).

Anti.Acido Tab.(Imp).

Antifom.(Nac).

Pinaverium Bromuro 50mg.(Nac).

Levolsulpiride.(Nac).

Simeticona Padiatrica.(Nac).

Trimeutina 300mg.Tab.(Nac).

.ANTIVIRAL.*

Aciclovir 200mg.Tab.(Imp).

TRATAMIENTO OTICO.*

Otalex. Gotas (Nac).

Poliotico Gotas.(Nac)

Quinotic. Gotas. (Nac).

.TRATAMIENTO PARA EL COLESTEROL.

Atorvastatina 20mg.Tab.(Nac).

Rosuvastatina 10mg.Tab.(Nac).

Rosuvastatina 20mg.Tab.(Nac).

Rosuvastatina 40mg.Tab.(Nac).

Gemfibrozilo 900mg Tab. (Nac)

.ANTIGOTOSO.

Aluron 300mg.Tab.(Nac).

.TRATAMIENTO PARA ADELGAZAR.

Orlidiet 60mg.Tab.(Nac).

Redicres 60mg.Tab.(Nac).

.ANTISEPTICO URINARIO.

Nitrofurantoina 100mg.Tab.(Imp).

Sigtiphim. 200mg Tab. (Nac).

.VITAMINAS.

Ácido Fólico Tab-Gotas.(Nac).

Doce Plex Tab-Jbe(Nac).

Kativil Susp.(Nac).

Miovit Amp.Tab. Jarabe.(Nac).

Complejo B. Elixir – Cap

Biprin.Tab.(Nac).

Plexamin.Susp.(Nac).

Calcibon Natal Forte.Tab.(Nac)

Diglet. Tab.(Nac)

Wampole.Susp.(Nac).

.PRODUCTOS OFTALMICO.

Glaucotensil-T Gota.(Nac).

Lotesoft.(Nac).

Poencaina Gota.(Nac).

Lacrifort Gotas(Nac).

Acetab 250mg Tab.(Nac).

Prednisolona+Fenilefrina.Gota.(Imp).

Timolol Gota.(Imp).

Lotemicin.Gota.(Nac).

Poentobral-Plus.Gota.(Nac).

Poentobral.Gota.(Nac).

Poenkerat.Gota.(Nac).

Poenflox.(Nac).

Fotorretin.(Nac).

Toptear. (Nac).

.HIDRATACION.

Suero Oral Rehidrosol.(Nac).

.JABON ANTISEPTICO.

Fiso-Hed.(Nac).

.TRATAMIENTO ANTILIATISICO.

Policitra.(Nac).

.PRODUCTOS NATURALES.

Sedival. Tab. (Nac).

Cal-Mag-Zinc.(Nac).

Omega 3.(Nac).

Gastro Colon.(Nac).

Colon Clean.(Nac).

DioFlev.(Nac).

Centella Asiática.(Nac).

Estrogevar.(Nac).

(Similar Femadonna).

Cardo Lechoso.(Nac).

Ginkgo Biloba.(Nac).

Alcachofa.(Nac).

Lochita.(Nac).

Vitamina E+Selenium.(Nac).

Vitamina C.(Nac).

Vitamina D3.(Nac).

Acidiphilus.Caps.

(Para la Flora Intestinal Adulto ).(Nac).

Lactovac. Susp.(Nac).

Miel de Borax.(Nac).

Lecitina.(Nac).

Moringa caps. (Nac).

Moringa crema. (Nac).

Ortisan. Caps.(Nac).

Circusan. Caps.(Nac).

Colageno. Caps.(Nac).

DioFlev. Caps. (Nac).

Venosin. Caps.(Nac).

Linaza en Polvo. (Nac).

Levadura de Cerveza. Caps.(Nac).

Quichoncho. Caps.(Nac).

Parasitol. Caps.(Nac).

Ñame Salvaje 500mg Caps.(Nac).

Prostatin. 500mg Caps.(Nac).

Castaño de Indias 450mg. Caps.(Nac).

Betacaroteno.500mg.Caps.(Nac).

Piña Grappefruit. Caps. (Nac).

Cartilago de Tiburon.500mg Cap. (Nac).

Gotas Balsamicas del Dr Yaner.Jarabe.(Nac).

Jabón Tocador.(Imp).

Dencorub.Gel.(Nac).

Noticia al Día