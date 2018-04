Niños con cáncer protestaron frente al Hospital JM de los Ríos en Caracas por falta de atención

abril 4, 2018 - 3:07 pm

Una decena de menores venezolanos que luchan contra el cáncer protestó hoy frente al Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas para denunciar la escasez de medicamentos y la falta de atención en este centro público de salud que es una institución de referencia nacional en atención infantil.

Los niños, portando tapabocas, salieron junto a sus familiares a la calle frente del hospital para protestar y declarar ante periodistas mientras sostenían pancartas con mensajes como “El cáncer no espera. Urgente”.

Una niña de no más de diez años que no se identificó remarcó que la enfermedad “no espera”, y pidió al Gobierno de Nicolás Maduro buscar soluciones expeditas.

“Quiero soluciones, no quiero dentro de un día, dentro de dos días. No. Quiero que las cosas sean inmediatas, porque cuando uno se muere no le dicen vas a volver a vivir”, dijo la pequeña conmovida hasta las lágrimas.

Los familiares de los pacientes denunciaron que en los últimos meses se han pospuesto cirugías, quimioterapias y estudios en el JM de los Ríos debido a la escasez de materiales en las salas de atención y en los quirófanos.

“Necesitamos agua en el servicio de hematología y (hay) falta de quimios”, reza otra de las pancartas que mostraron hoy los pacientes.

En la manifestación también se denunció que la escasez de antibióticos y la falta de cuidados ha provocado que los internos se contagien de otras enfermedades dentro del hospital.

Organizaciones de salud y partidos políticos han alertado sobre la existencia de una “crisis humanitaria” en el país petrolero debido al deterioro de los centros de salud y a la escasez de fármacos.

El Ejecutivo niega esta teoría y ha rechazado la ayuda que algunos países y organizaciones han ofrecido a Venezuela a través de la apertura de un “canal humanitario”.

Esta protesta se suma a otras manifestaciones que personas con diferentes padecimientos han realizado en lo que va de año exigiendo medicamentos y procedimientos médicos que han dejado de aplicarse en el país petrolero.

