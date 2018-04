Niña con síndrome de Down se propuso conseguir un abrazo del Papa Francisco y lo logró (Video)

abril 12, 2018 - 3:57 pm

Gracia, una pequeña italiana con síndrome de Down se propuso conseguir un abrazo del Papa Francisco y no paró hasta lograrlo. El video del encuentro se ha hecho viral en las redes.

“Me llamo Gracia, y hoy he llamado muy fuerte al Papa mientras subía la escalera, se detuvo, bajó la escalera y me abrazó y me dio una caricia. Me ha hecho muy feliz, lo llamé muy fuerte ¡Francisco!”, contó la niña a ACI Prensa luego de concluida la Audiencia General del pasado 13 de mayo.

Como cada miércoles al finalizar la audiencia, el Papa Francisco saludó uno por uno a los enfermos y después compartió este mismo gesto con las parejas de nuevos esposos que llegan hasta la Plaza de San Pedro buscando su bendición.

Acto seguido el Pontífice subió al papamóvil de regreso a la Casa Santa Marta, pero los gritos de la pequeña le hicieron descender del auto y darle el abrazo más intenso de la jornada.

Gracia y su madre no podían creerlo, el Papa Francisco las saludó en el día de la Virgen de Fátima.

Participar en la audiencia general de los miércoles suele ser un momento inolvidable para muchos. El ingreso a este evento es gratuito y accesible a todos, especialmente a los enfermos. Solo es necesario reservar una entrada a través del Vaticano.

Aciprensa/Noticia al Día