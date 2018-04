Neuer regresa a las prácticas del Bayern e inicia su puesta a punto para llegar al Mundial

abril 5, 2018 - 1:15 pm

El portero del Bayern Múnich y de la selección alemana Manuel Neuer regresó a los entrenamientos este jueves con los otros arqueros del gigante bávaro, más de seis meses después de su segunda fractura en el pie, anunció el club en su página de internet.

Toda Alemania ha seguido con interés la recuperación del capitán de la selección alemana, de 32 años.

Ha librado una carrera contrarreloj por intentar regresar a su mejor nivel antes del anuncio de la lista de 23 jugadores para el Mundial (14 junio-15 julio), que el seleccionador Joachim Low publicará el 15 de mayo.

En su primer entrenamiento Neuer paró algunos tiros realizados por el técnico de porteros Toni Tapalovic. El martes de la semana pasada ya había hecho carrera continua, pero sin tocar el balón.

El 23 de marzo, en la cadena de televisión del Bayern, Neuer calificó de “realista” su regreso a la competición este año.

“Pero no puedo dar fechas. Es importante que no le pase nada más a mi pie, si no mi carrera estará en juego”, dijo el también capitán del Bayern.

Low señaló hace unos días que es “optimista” sobre las opciones de recuperar al arquero, pero subrayó que sería difícil incluirlo en la lista si no está operativo en el momento de ofrecer la selección de 23 jugadores.

