Nelson Bocaranda, Emma Rabbe, James Woods, Kourtney Kardashian y América Ferrera entre los famosos cumpleañeros de hoy

Nelson Bocaranda Sardi, (18 de abril de 1945, Boconó, Estado Trujillo) es un periodista venezolano de ascendencia italiana. Narrador de noticias estrella del canal Venevisión, conductor de varios programas informativos y de opinión, columnista de periódicos venezolanos, se ha enfocado cada vez más al tema político.

Formó parte de la primera promoción de comunicadores sociales egresada de la Universidad Católica Andrés Bello el 23 de julio de 1965. Inicia su carrera periodística en los años 60 en el canal Cadena Venezolana de Televisión. A inicios de los años 80 firmó con Radio Caracas Televisión para realizar el programa A Puerta Cerrada (el cual venía a ser un segmento del programa matutino Lo de Hoy) hasta 1985. Al año siguiente firma contrato con Venezolana de Televisiónrealizando el programa participativo En Confianza (luego fue conducido por Ernesto Villegas), hasta el año 1989 cuando firma con Venevisión. En 1988 tuvo una breve pasantía por Televen. Su columna “Runrunes” circula dos veces por semana en el diario El Universal de Caracas. Es fundador y director del portal Runrun.es.

Ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela y del Premio Monseñor Pellín.

Emma Irmgard Marina Rabbe Ramírez (Ottawa, Canadá; 18 de abril de1969) es una modelo y actriz de la televisión venezolano–canadiense. Hija de padre de nacionalidad canadiense y su madre venezolana. Graduada de Fisioterapeuta en el año 1994, en el Colegio Universitario de Rehabilitación “May Hamilton” en Caracas1 Emma esta casada con el actor venezolano Daniel Alvarado desde 1998. La pareja tiene tres hijos, Daniel Alejandro (nacido en 1999), José Diego (nacido en 2001) y Calvin Daniel (nacido el 03 de mayo 2007)

Emma compitió en Miss Venezuela 1988 como representante del Distrito Federal, obteniendo el título de Miss Mundo Venezuela. Luego viaja a Miami y participa en el Miss Hispanidad 1988 donde gana la corona el 1 de octubre de 1988Posteriormente representa a Venezuela en el certamen de Miss Mundo 1988 celebrado las preliminares en España y la final realizada en el 17 de noviembre de 1988 en el teatro Royal Albert Hall en Londres – Inglaterra, donde llegó en cuarta finalista y ganó el título Miss Mundo de las Américas

James Howard Woods (18 de abril de 1947) es un actor estadounidense nominado a los premios Óscar y que ha recibido tresPremios Emmy.

Woods nació en Vernal, Utah, su padre fue Gail Peyton Woods, un oficial de inteligencia de la Armada que murió en 1960 tras una operación quirúrgica,y su madre, Martha Dixon, que dirigió un colegio pre-escolar tras la muerte de su marido; tiene un hermano llamado Michael Woods (7 de enero de 1957–26 de julio de 2006).

Fue criado en la religión católica apostólica romana de su madre irlandesa-estadounidense, creció en Warwick, Rhode Island, donde estudió en el colegio “Pilgrim High School”. Woods fue aceptado para ingresar a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con la intención de convertirse en un piloto de guerra. Desafortunadamente, varias semanas antes de partir, Woods sufrió un accidente con un vidrio el cual lesiono los tendones de su mano, y por ello su aceptación fue rechazada.

Woods entonces decidió estudiar en el MIT, donde estudió ciencias políticas (aunque originalmente quería estudiar para ser cirujano)[cita requerida], pero abandono la carrera en 1969 justo antes de su graduación para buscar una carrera en la actuación. Woods se dirigió a la Ciudad de Nueva York, llamando a su madre para contarle sus nuevos planes. Aunque su madre no estaba entusiasmada por estas noticias, le dio su bendición. James Woods obtuvo una puntuación de 1580 en sus pruebas de acceso a la universidad, incluyendo una nota perfecta (800) en la prueba verbal-

Kourtney Mary Kardashian (Los Angeles, California, 18 de abril de1979) es una modelo, empresaria y personaje de televisiónestadounidense. Es conocida, principalmente, por aparecer en programas de telerrealidad como Keeping Up with the Kardashians,Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York que ha protagonizado junto a sus hermanas Khloe y Kim y sus medias hermanas Kendall Jenner yKylie Jenner.

Kourtney Kardashian nació en Los Ángeles y es la hija mayor del abogado Robert Kardashian y Kris Jenner, es la hermana mayor de Kim, Khloé y Rob Kardashian, y media-hermana de Kendall y Kylie Jenner. Kourtney es la cuarta generación armenia, por parte de su padre sus bisabuelos paternos emigraron a Los Ángeles justo antes del genocidio, y su bisabuela es turca de origen armenio. Su madre Kris es de ascendencia escocesa, inglesa, irlandesa y holandesa.

Robert Kardashian, más conocido por ser el abogado del caso O. J. Simpson durante su juicio por asesinato, murió el 30 de septiembre de 2003. Su madre se divorició de Robert Kardashian en 1989 y se casó con Atleta Olímpico Bruce Jenner en 1991.

Las Kardashian asistierón a la escuela católica romana de niñasMarymount. Después de su graduación, ella dejó California para mudarse a Dallas donde asistió a la Southern Methodist Universitydurante dos años. Después se mudó a Tucson, Arizona, y asistió a laUniversidad de Arizona, graduándose en artes escénicas y realizó un curso en español. Entre sus compañeros de clase estaban Nicole Richiey Luke Walton.

Kourtney tiene dos hermanas menores, Kim y Khloé, un hermano Rob Kardashian, dos medio-hermanas Kendall Jenner y Kylie Jenner, una hermanastra, Casey Jenner, y tres hermanastros, Burt Jenner, Brandon Jenner y Brody Jenner.

América Ferrera es una actriz de cine y televisión estadounidense de origen hondureña.

Nació el 18 de abril de 1984 en la ciudad de Los Angeles, California. Ferrera es hija del matrimonio entre el señor Carlos Gregorio Ferrera (Q.D.D.G.) y América Griselda Ayes, siendo América la menor de seis hermanos, fue criada por su madre en el Valle de San Fernando, sus padres decidieron marcharse con sus hijos de Honduras hacia losEstados Unidos de América a mediados de la década de los años 70’s, antes residieron en México donde América trabajó en “Lo que callamos a las mujeres”, “La vida es una canción” y en algunos programas de la empresa TV Azteca.

Ha sido elegida Mujer latina del año 2007 por las revistas ‘Billboard’ y ‘Hollywood Reporter’.

Ferrera comenzó a actuar a la edad de ocho años en el teatro local y en obras escolares. En el 2002, hizo su debut en la película Real Women Have Curves (Las mujeres de verdad tienen curvas). El mismo año, ganó un premio a la mejor actriz en el Sundance Festival gracias a su interpretación. Ferrera ha seguido representando papeles tanto en televisión (Touched by an Angel) como en films (The Sisterhood of the Traveling Pants, Lords of Dogtown). En 2006, consiguió el papel principal en Ugly Betty, una comedia/drama para ABC. El programa es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty La Fea.

Antônio da Silva Fagundes Filho (Río de Janeiro, 18 de abril de 1949) es un actor brasileño, después de varias actuaciones en teatro, cine ytelevisión.

Nacido en la ciudad de Río de Janeiro, se mudó con sus padres a São Paulo a los ocho años de edad. Descubrió su don para el teatro a partir de las obras que hacía en el Colegio Rio Branco, donde estudió. Actuó por primera vez en la televisión en 1969, en la telenovela El hombre no es Dios, de TV Tupi. Comenzó en la Rede Globo en 1976, con la telenovela Saramandaia.

Actuó también, por varios años, como protagonista de la serie Carga Pesada, de 1979 a 1981, y de 2003 a 2007.

El actor tiene cuatro hijos: uno, Bruno Fagundes, co su ex esposa Mara Carvalho; sus otros tres (Dinah Abujamra Fagundes, Antônio Fagundes Neto y Diana Abujamra Fagundes), frutos de su casamiento con la actrizClarisse Abujamra.

Mary Elise Hayden (n. 18 de abril de 1985) es una actrizestadounidense.

Hayden nació el 18 de abril de 1985 en West Palm Beach, Florida. Su madre era profesora en la universidad donde ella estudiaba; su padre es un banquero. Hayden ingresó en el teatro para jóvenes en Tallahassee a los siete años, por que quería hacerse actriz y para mejorar su voz.

Rachel Renee Smith (18 de abril de 1985, Panamá) es una reina de belleza de Clarksville, Tennessee quien ganó el título del certamen Miss USA en 20072 y previamente compitió en el certamen de Miss Teen USA. Ella es de descendencia afroamericana y mitad euro americana.

Denice K. (nació el 18 April de 1986) es el nombre de una Actriz pornográfica danesa y productora. Ella es la fundadora y dueña de “DK Production“, una compañía producción pornográfica danesa. Ella también trabaja como radio-locutora para el programa de radio Anne og de herreløse hunde – nu uden Anne en ANR (Aalborg Nærradio).

Rosie Alice Huntington-Whiteley (Plymouth, 18 de abril de 1987)4 es una modelo y actriz inglesa, más conocida por su trabajo con las marcasVictoria’s Secret y Burberry.

Además de su carrera como modelo, Huntington-Whiteley también es una actriz ocasional. Su debut en el cine fue con el con el papel de Carly Spencer en la película de 2011 Transformers: el lado oscuro de la luna, tercera entrega de la serie cinematográfica de Transformers.

En 2012 incursionó también en el diseño de indumentaria y lanzó su propia colección de lencería femenina para la empresa Marks & Spencer. La línea gozó de un buen rendimiento comercial, triplicando los niveles de ventas esperados.

