Nacho: "Mi nuevo pasaporte no es para refugiados, es para residentes"

abril 3, 2018 - 9:16 pm

El cantante venezolano Ignacio Mendoza, conocido en el mundo artístico como “Nacho“, aclaró este martes que el pasaporte que le fue otorgado por los Estados Unidos “no es para refugiados” sino para “residentes legales”.

A través de varios ‘history’ colgados en su cuenta de Instagram @Nacho, expresó: “Este documento no es un pasaporte para refugiados porque yo no soy un refugiado político, este pasaporte es para residentes legales de Estados Unidos”.

Indicó además: “tiene dos años de validez y con mucha alegría quiero mostrarles mi primer sello, el primero es México” (…) Sentí que gané una batalla contra la injusticia”.

El cantante, que se ha mostrado en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, recibió el documento por parte de Estados Unidos después de fallar en sus esfuerzos para renovar su pasaporte en Venezuela. Así lo había anunciado en sus redes sociales.

“La verdad es que acepto que tengo un problema de impulsividad que tengo que trabajar y que controlar, quizás necesito la ayudar de un profesional (…) Pero no es algo de ego, no me considero mejor que nadie, yo no soy el pendejo de antes pero soy el de ahora”, continuó Nacho en Instagram.

“Les pido disculpas a todos por esos arranques e impulsos de mi parte. No es ese el mensaje que yo quiero dar. Hay que eliminar esos sentimientos malos de rencor y rabia. Yo no puedo negar que yo siento un rencor muy grande por el gobierno venezolano, pero ni siquiera por ellos debería. Así que pido disculpas si sido prepotente en alguno de mis mensajes, muchas veces lo he sido pero son las frustraciones”, se sinceró.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día