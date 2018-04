Microsoft cede a la presión y actualizará su emoji de pistola

abril 26, 2018 - 4:19 pm

Apple empezó, y le siguieron Google, Samsung, Twitter y Facebook pero faltaba Microsoft. Hoy, la tecnológica de Redmond ha anunciado que ya está trabajando en la actualización de sus emojis, incluyendo el de la controversial pistola.

A través de un tweet, la empresa de Bill Gates confirmó que la actualización de sus emojis está en camino:

“Estamos en el proceso de desarrollar nuestros emojis para reflejar nuestros valores y los comentarios que hemos recibido. Aquí hay una vista previa:”

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht

— Microsoft (@Microsoft) 25 de abril de 2018