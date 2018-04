Mi amor y decepción con el BNC (Josué Carrillo)

abril 4, 2018 - 11:08 am

Uno no debe encariñarse con ciertas cosas, los bancos, por ejemplo. Esta es mi triste historia. Me llamo Josué y llegué a un banquito bonito con ese azul espeso en su imagen corporativa. Se llama Banco Nacional de Crédito (BNC). Abrí mi cuentica corriente en la sede que está por el elevado de Delicias. ¡Que grata experiencia!. Un ambiente acogedor, casi familiar. Un agente promotor amigable y mas cordial que las chicas polar. Feliz estuve hasta que se me bloqueó la tdd. Fui a la sede de Metrosol (antes Éxito), otra cálida atención donde se puso a prueba la comprensión para un tipo tan torpe con los mecanismos tecnológicos de esa vaina que llaman “banca virtual” ¡Que susto!. A los días olvidé la clave para entrar al portal. Allí comenzó mi “via crucis”. No hay manera que la plataforma me deje avanzar. Me pone a escoger semáforos, puentes, vitrinas, cuanta pendejada se les ocurra y, cuando ya creo que voy a poder, me sale el bendito avisito de que la operación no puede efectuarse. Exhausto decido llamar al 02125975000. Otro drama. La línea ni por el coño cae disponible. Insisto. Después de 149 marcadas me atiende a una chica que es la reencarnación de Anabel con la novia de Chuky. Le explico que en la sede Santa Rita un agente promotor con “carita de niño de papi y mami” me zapateó feo con un “eso lo resuelve por el teléfono”, que diga que me receteen, que me hagan un borrado y me dejen la plataforma como nalga e´niño para poder comenzar de nuevo y listo mi problema. ¡Pues no! la brujita me dice que yo tengo que entrar a la sección que no me deja entrar para poder decirle a ella qué falla presento. Le digo que ese paso no es necesario que la falla es mía, que no es la plataforma, que soy yo quien no recuerda la desgraciada clave, que haga su trabajo y me borre mi vaina pa’ poder entrar de nuevo. Nada la chica me patea. Vuelvo a insistir en la platorma. Vuelvo a marcar hasta las 2 am el 0500 no se que vaina. No le entro, no me dejan, no me ayudan, no les importa un carajo que Josué entre o no. Yo me pregunto ¿cómo un banco no tiene mecanismos para ayudar a personas rebrutas como yo pa´esas vainas? ¿Cómo es que un promotor no puede borrar la vaina conmigo ahí de cuerpo y arrechera presente?. ¿Para qué tienen números de teléfonos que no van a atender? ¿Para qué dan la aplicación de por si olvidó su contraseña si esa vaina no deja avanzar a nadie? En verdad BNC fue como una de esas relaciones donde la primera semana es amor con temblor y el resto de la vida un capítulo de Tom y Jerry. ¡No me jodan!. Por si acaso alguien de allí me entiende este es mi correo [email protected] para que me avisen si les da por hacerme el favor de entrar con tranquilidad en su banca virtual.

Josué Carrillo