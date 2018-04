abril 19, 2018 - 5:36 am

María Yúrievna Sharápova (ruso: Мария Юрьевна Шарапова, escuchar es una jugadora de tenis profesional rusa nacida el 19 de abril de 1987 en Nyagan, Siberia, Rusia. Ganadora de tres títulos individuales de Grand Slam, Sharápova es la actual Nº091 del ranking de la WTA. En el 2004, con 17 años de edad, ganó su primer Grand Slam tras vencer en la final de Wimbledon a Serena Williams por 6-1, 6-4.2 Dos años más tarde, en 2006, ganó su segundo al derrotar en la final del Abierto de Estados Unidos por 6-4, 6-4 a la belga y Nº 2 del mundo de entonces Justine Henin.3 En 2008, ganó el primer Grand Slam del año tras vencer en la final del Abierto de Australia por 7-5, 6-3 a la serbia Ana Ivanović.4 Solo le falta ganar Roland Garros para conseguir el Grand Slam.

Sus padres, que son originalmente de la ciudad de Gómel, Bielorrusia, emigraron a Rusia en 1986 por temor a que la hija que acababa de nacer sufriera algún trastorno tras el Accidente de Chernóbil, ocurrido a 300 km de su hogar. A los tres años María Sharápova se mudó con su familia a la ciudad balneario de Sochi, en el Mar Negro, donde comenzó a jugar tenis con una raqueta que le regaló el tío de Yevgeni Káfelnikov.

En 1993 en un torneo en Moscú, Sharápova fue observada por Martina Navratilova, quien de inmediato convenció a su padre de mudarse a los Estados Unidos. En el año 1995 María Sharápova se fue de Rusia hacia los Estados Unidos, donde se incorporó en calidad de alumna de tiempo completo en la Nick Bolletieri Tennis Academy de IMG.

En octubre de 2010 se comprometió con el jugador esloveno de baloncesto Sasha Vujačić, quién milita actualmente en New Jersey Nets.5

En 2004, en Wimbledon, Sharápova se convirtió en la tercera mujer más joven en ganar el torneo y la segunda en la Era Open. También se convirtió en la más baja rankeada (Nº 15) y la más baja preclasificada (Nº13) en la Era Open hasta ese momento, derrotando a Ai Sugiyama (5-7,0-6,1-6) en los cuartos de final, Lindsay Davenport (2-6,7-6,6-1) en las semifinales, y la dos veces ganadora del torneo Serena Williams (6-1,6-4) en la final, convirtiéndose en la primera jugadora rusa en ganar Wimbledon. En este año obtuvo 4 victorias frente a jugadoras Top 5.

La derrota vino a manos de la jugadora francesa Mary Pierce en el Abierto de Estados Unidos un par de meses después. Sharápova terminó el 2004 con una victoria en la final del WTA Championships, ante Serena Williams, después de un déficit de 4-0 en el tercer set.

Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido como Piero, nació en Italia pero se radicó en Argentina desde su infancia, y desde aquel país se dio a conocer en la década de los 70 como un agente de cambio social que a través de sus letras reflejaba el sentir de toda Latinoamérica.

Catalina Sandino

Catalina Sandino Moreno (n. Bogotá, 19 de abril de 1981) es una actriz colombiana de cine.

Desde muy pequeña estudió en el Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotá, donde se graduó en el año 2000. También asistió a la Academia de actuación Rubén Di Pietro.

Después de ser rechazada en audiciones para telenovelas en su país natal consiguió el papel protagonista en la película María, llena eres de gracia, con el cual ganó el Oso de Plata a mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín y fue nominada el 26 de enero de 2005 a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Actriz Principal, convirtiéndose en la primera colombiana en obtener esta distinción y en una de las tres únicas actrices latinoamericanas nominadas al Premio Oscar.

Interpretó a Hildebranda Sánchez en la película El amor en los tiempos del cólera basada en la novela homónima del nobel colombiano Gabriel García Márquez estrenada en el año 2007. También participó en el segmento titulado Loin du 16e dirigido por Walter Salles en la película Paris, je t’aime (2006) y en la película Fast Food Nation interpretando a Silvia, una inmigrante Mexicana que llega a los Estados Unidos junto con su esposo y su hermana en busca de una mejor vida. Confesó a la revista OK! que “un Oscar no va a hacer que tengas mejores guiones,” ya que por dos años tuvo problemas encontrando trabajo después de su nominación Óscar, “porque todos los guiones yo no estaba preparada para ellos”.1 En 2008 interpretó a Aleida March en las dos partes de Che (El Argentino y Guerrilla), de Steven Soderbergh, también participó en la filmación de eclipse (novela), la tercera entrega de la saga crepúsculo (saga) interpretando a una vampiresa de nombre Maria, quien en la historia se encarga de reclutar al vampiro Jasper Hale.

Sandino se casó el 15 de abril de 2006 con el luminotécnico estadounidense David Elwell, con quien convivía desde hacía dos años. La ceremonia privada se realizó en Cartagena de Indias.

Kate Hudson

Kate Garry Hudson (19 de abril de 1979; Los Ángeles), mejor conocida, simplemente, como Kate Hudson, es una actriz estadounidense que ganó popularidad en 2001, cuando obtuvo varios reconocimientos y la nominación a los Oscar por Casi famosos en la categoría de mejor actriz de reparto. Desde entonces, ha actuado en varias cintas con papeles importantes, por ejemplo: How to lose a guy in 10 days (2003), The Skeleton Key (2005), You, Me and Dupree (2006), Raising Helen (2004) y Bride Wars (2009).Es hija de la ganadora del Oscar Goldie Hawn y del actor, comediante y músico Bill Hudson y hermana del también actor Oliver Hudson. Nació en Los Ángeles (California).1 Según sus padres, que se separaron año y medio después de su nacimiento, confesaron que iban a llamarla Florencia, pero al conocer la historia de una diva del oeste llamada así, decidieron cambiar de opinión para evitar que su hija se viera opacada por el éxito de la anterior. Tras el divorcio, se trasladó a Colorado con su hermano, su madre y Kurt Russell, el nuevo novio de ésta. Hudson declaró que «su padre biológico no me conoce y considero a Kurt Russell cómo mi padre». De su madre ha confesado que «es la mujer de la que he aprendido al máximo». Por parte de Bill Hudson tiene dos hermanastros: Emily y Zachary, hijos de Cindy Williams.

De ascendencia inglesa, italiana e irlandesa, la familia de la actriz practica el budismo.2 3 Se graduó en 1997 en una escuela de Santa Mónica. A pesar de ser aceptada en la NYU, decidió dedicarse a la actuación en vez de cursar una licenciatura.

Luis Miguel

Luis Miguel Gallego Basteri (19 de abril de 1970) es un cantante, productor y compositor mexicano nacido en Puerto Rico, de padre español y madre italiana.

Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito la música pop, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Su estrellato comenzó desde la década de 1980.

Luis Miguel ha ganado 10 premios Grammy: 4 otorgados por la academia estadounidense y 6 premios Grammy Latinos. Es el cantante latino que más premios Grammy ha logrado y el más joven en obtenerlo, esto a los 15 años de edad por un dueto con la cantante escocesa Sheena Easton en el tema Me gustas tal como eres. Es llamado “El Sol de México” en América Latina y España. Ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera.4

Primeros años

Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico durante una breve estancia de sus padres en el país. Es el mayor de los 3 hijos de la pareja formada por el cantante español Luisito Rey (Luis Gallego Sánchez) y la actriz italiana Marcela Basteri, sus hermanos son Alejandro (dos años menor) y Sergio. Debido a la profesión de su padre, su familia radica en México, donde adquirió, posteriormente, su nacionalidad en 1991. El futuro artista realizó estudios de educación primaria hasta quinto grado, debiendo concluir con profesores particulares sus estudios por su inicio temprano en el medio del espectáculo.

Su padre, cuya carrera declinaba, decide de lleno dedicarse a él, acompañándolo con la guitarra y buscando que su hijo debutara en televisión, para de ahí pudiera firmar un contrato discográfico. Debutó como cantante exitosamente en la boda de la hija del entonces presidente de México José López Portillo en 1981,6 gracias al apoyo del entonces jefe de la policía de la Ciudad de México Arturo Durazo Moreno. El éxito en esta actuación fue tan notorio, que un mes después Luis Rey conversó con ejecutivos de la sede mexicana de la disquera EMI que le ofrecieron el deseado contrato discográfico a su hijo en 1982.7

En esta nueva etapa, Luis Miguel pudo grabar su primer álbum en 1982, a los 12 años de edad, titulado 1+1=2 enamorados. Este mismo año, incursiona en el cine, participando en la película Ya nunca más con un tema homónimo compuesto por su padre. Este será el comienzo de su trayectoria artística.

Roberto Carlos (cantante)

Roberto Carlos Braga (Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 1941), conocido solamente como Roberto Carlos, es un cantante y compositor brasileño, siendo uno de los principales representantes de la MPB y uno de los artistas latinos que han vendido más discos en todo el mundo, con más de 100 millones de copias vendidas.

Uno de los iconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, siendo nombrado en Brasil y en el resto de América Latina como El Rey de la Música Latina.

Nació en el estado de Espírito Santo y fue descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial. Desde los primeros años de la década de 1960, cuando triunfó en el mundo del pop brasileño a través de los programas musicales de televisión, tuvo sucesivos éxitos, gracias a su voz suave, melancólica y romántica. Líder de la ‘joven guardia’, movimiento musical influenciado por la música de The Beatles, Roberto Carlos resumía su estado de ansiedad en 1965 cantando: “Quiero que me calientes este invierno y que todo lo demás se vaya al infierno”. El movimiento se desvaneció, pero Roberto Carlos se convirtió en el rey del pop brasileño más convencional. Desde ese instante es considerado el Elvis Presley de Brasil.

Entrados los años 70 Roberto Carlos se vuelve un cantante más romántico y sus éxitos comienzan uno tras otro a inundar las emisoras de radio no sólo de Brasil sino de todo el continente y de España. Fue por muchos años el único cantante latinoamericano que había ganado el festival de la canción de San Remo en Italia. Otros como José Feliciano y Luis Miguel han participado -también- en dicho certamen sin lograr obtener el primer puesto; hasta que en 2008 la cantante argentina Lola Ponce gana el mencionado festival junto al italiano Giò Di Tonno, con el tema ‘Colpo di fulmine’.

Desde los 70 y hasta la fecha Roberto Carlos no ha dejado de grabar y hacer música exitosa.

Roberto Carlos fue conocido en Cuba primero como compositor que como intérprete, a través de las versiones que de sus canciones hicieran Danny Rivera (La distancia, Amada amante), Sonia Silvestre (Qué será de ti) y el cubano José Valladares (Yo sólo quiero o Un millón de amigos). Sería a partir de la segunda mitad de los ’70s, quizás como consecuencia del retorno, cargados de LPs, de los internacionalistas cubanos que cumplían misiones en las excolonias portuguesas de África (donde se escuchaba a RCA) que la radioaudiencia cubana descubre al Roberto Carlos cantante, a través de temas como La paz de tu sonrisa, El progreso o Desahogo, que se escuchaban una y otra vez gracias a los pocos magnetófonos de casete que existían entonces en la isla.

Entre finales de esa década y mediados de los ’80s, tras concederle un Girasol de la Popularidad de la Encuesta de la revista OPINA como intérprete extranjero más popular, el público cubano, que ha visto imprimir por la EGREM (empresa estatal editora de discos) el LP anual de 1983 en español (debido a las restricciones del bloqueo, en Cuba no se pueden comercializar regularmente los discos de RCA, porque estos son distribuidos por la compañía norteamericana Columbia), sigue ansiosamente la salida de cada uno de sus discos, y mediante diálogos telefónicos con un corresponsal del programa Superjoven de la estación Radio Rebelde, el cantante agradece el premio y comenta algunos de sus LPs para el público cubano. Desde los años ’90s la presencia de RCA en los medios fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer a partir de 1995, y sólo en el segundo lustro del nuevo siglo ha vuelto a la radio y la televisión cubanas con sus recitales de éxitos, si bien siempre ha conservado un numeroso grupo de fieles seguidores de sus éxitos de los ’70s y principios de los ’80s y se mantiene firmemente, sin dudas, como uno de los intérpretes latinos del género romántico más escuchados en Cuba junto a Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José José y Álvaro Torres.

Tiene 120 millones de discos vendidos en todo el mundo, récord para un cantante latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor intérprete pop en 1994, gracias a la canción Si el amor se va. Es el único artista latino considerado leyenda que ha realizado un MTV acústico y colaborado con estrellas mundiales en diversas giras. Sus temas han aparecido en las bandas sonoras de varias películas.1 2

Destacar aquí alguna canción de Roberto Carlos es muy arriesgado por lo extensa que es su discografía. Es considerado uno de los más grandes cantautores de la historia en colaboración con sus amigos Manuel Morais y

Erasmo Carlos, juntos son una especie de GARDEL-LEPERA, o LENNON-MCARTNEY. Le ha escrito a todo, al amor, al desamor, al sexo, a Dios, a la ecología, a las madres, a los padres, a los viejos, a los niños, al amigo, al divorcio, a la guerra, etc.

Realizar una lista de sus mejores canciones puede ser un trabajo largo y arduo, y ningún disco de éxitos resume su obra a la perfección, ya que serían necesarios de 3 a 4 CD para hacerlo o como por décadas como se acaba de lanzar en Brasil. Cada disco suyo contaba con más de un éxito, y según registros es el artista latinoamericano que más ha sonado en la historia de las radios en el continente.

El cacharrito, Jesus Cristo, Un millón de amigos, Amigo, Amada amante, Que será de ti, Propuesta, Canzone per te, Un gato en la oscuridad, Detalles, El progreso, Amigo, Lady Laura, Desahogo, Mi querido mi viejo mi amigo, No te apartes de mi, Amantes a la antigua, Cama y mesa, Emociones, Cóncavo y convexo, El amor y la moda, Símbolo sexual, Desde el fondo de mi corazón, Apocalipsis, Nuestro amor, Negra, Si el amor se va, Mis amores, Si me vas a olvidar, Si piensas si quieres, Amor sin límites, Mujer pequeña…

Todo esto sin contar la cantidad de éxitos conseguidos en Brasil que no entraron al mercado hispano por no ser traducidos al español, que suman más de 250

Ha tenido bastante mala racha con las mujeres con las que oficialmente ha estado relacionado. Su madre Laura Moreira Braga murió en el hospital Copa D’Or de Río de Janeiro, a causa de una infección respiratoria. La muerte de su madre viene a engrosar la lista de duros golpes sufridos por el cantante, quien ya ha perdido a otras mujeres importantes a lo largo de su vida. El cáncer se llevó a su primera mujer, Cleonice Rossi, en 1990. En diciembre de 1999, también fallecería de cáncer su segunda esposa, la pedagoga María Rita Simões Braga, con quien se había casado cuatro años antes. Su historia fue muy especial para estar juntos y cuando al fin lo lograron, llegó la enfermedad. Roberto Carlos dedica cada show al terminar a Maria Rita.

En 1991, el cantante fue obligado a reconocer a Rafael Braga, hijo de María Lucila Torres, con quien mantuvo un romance cuando tenía 25 años. María Lucila también murió de cáncer de mama, dos días después que el artista había asumido la paternidad de Rafael, quien trabaja como vendedor de vehículos en Sao Paulo e intentó, sin éxito, seguir la misma senda de su padre.

Con su primera mujer, Roberto Carlos tuvo tres hijos, uno de ellos, Segundinho, tiene serios problemas de visión y debe ser sometido a tratamiento médico periódico.

Sus presentaciones son las más grandes realizadas por artista latino alguno, su orquesta es considerada la mejor de ningún cantante en la historia. Su formación original era de 32 músicos los cuales Roberto bajó a 16 con la aparición de los sintetizadores. La fama de la orquesta proviene de una vez que tuvieron que acompañar a Frank Sinatra luego que sus músicos resultaran intoxicados y Roberto le dijo a Frank que solo le colocara las partituras y ellos lo acompañarían, así sucedió y Sinatra confesó que jamás había tocado con orquesta igual.

Ha lanzado en DVD sus películas de juventud y 3 más: MTV acústico, Pra sempre y Duetos, los dos primeros conciertos en vivo y el último vídeos con otros artistas brasileros. En el 2009 celebró sus 50 años de carrera artística con una serie de eventos a lo largo de todo el país siendo el más grande un mega concierto realizado en el estadio Maracaná, donde cantó ante 70000 personas. En 2010 recibió el premio de la Sony Music en New York por sus 100 millones de discos

El 21 de febrero del 2011 el «Rey de la Música Romántica» se enfrentó por tercera vez al público del Festival de Viña del Mar 2011 apodado «El Monstruo» por su gran exigencia, que le revalidó su eterna corona premiándolo con Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota de Plata, máximo premio del Festival reservado exclusivamente a los grandes.

Apenas unos meses después sucedió otra tragedia en su vida. De un infarto fulminante falleció el 17 de abril de 2011 a la edad de 45 años Ana Paula, que aunque no fue su hija biológica, pues cuando contrajo nupcias con Nice ésta ya había tenido una hija de su anterior matrimonio, siempre la consideró como propia.

