abril 19, 2018 - 6:33 pm

El español Marc Márquez, ganador los últimos cinco años en el Gran Premio de las Américas, buscará este fin de semana continuar con su reinado en Estados Unidos y dejar atrás las polémicas surgidas en el pasado GP de Argentina, donde vivió un nuevo episodio en su controvertida relación con el italiano Valentino Rossi.

La hegemonía de Márquez (Honda) desde 2013 en Austin es total, coleccionando victorias, poles y vueltas rápidas. No en vano, ha sumado las tres en cuatro de sus cinco carreras allí. Solo el italiano Andrea Iannone, en 2015, le privó del mejor tiempo durante la prueba.

“Es un circuito en el que tengo buenos recuerdos. Aquí conseguí mi primera pole y mi primera victoria en un Gran Premio (2013). Desde entonces siempre hemos conseguido ser fuertes en este circuito, es un buen lugar para buscar un buen resultado pero cada temporada es diferente”, apuntó el cuatro veces campeón del mundo de MotoGP.

Todas las miradas estarán puestas en Márquez, no solo por su aplastante hegemonía en Austin sino también por su enésimo enfrentamiento con Rossi (Yamaha), al que derribó en Argentina durante la segunda carrera del año.

“Tengo miedo de salir a la pista”

En Termas de Río Hondo (norte de Argentina), el español de 25 años fue penalizado por un error en la salida y, luego de una espectacular remontada, se encontró con Rossi, al que tiró de la moto en un adelantamiento demasiado agresivo.

Tras la carrera, Márquez fue a pedirle disculpas pero el italiano se negó a recibirle.

“Tengo miedo de salir a la pista, tengo miedo de correr con él, tengo miedo de lo que me pueda pasar y creo que él cree que corre solo y, además, a mí me trata de forma distinta que a los demás”, dijo el nueve veces campeón del mundo tras la prueba.

“Estoy convencido de que él corre para chocar contra tu pierna y tu moto, sabiendo que él no se va a caer pero tú si te irás al suelo. He hablado con dirección de carrera y les he dicho que Márquez está destruyendo este deporte”, aseveró Rossi.

“Evidentemente el fin de semana de Argentina fue muy difícil”, explicó Márquez este jueves en conferencia de prensa.

“Soy un piloto al que le gusta mejorar e intentar aprender de los errores y en esa carrera pasaron muchas cosas. Creí que hice un error, fui penalizado, fui a pedir disculpas y no tengo ni problema ni rencor en poder hablar con los demás”, añadió.

El italiano, a pesar de las palabras del español, no se retractó este jueves ante los medios, asegurando que “no voy a volver sobre todo lo que ya he dicho (…) He vuelto a ver la carrera y lo que hizo no tiene ningún sentido. Podía pasarme tranquilamente en la curva siguiente”.

Rossi y Márquez volverán a verse las caras este viernes durante la Comisión de Seguridad, en la que se tratará el percance entre ambos en Argentina, además del nuevo reglamento en las salidas.

El español ocupa el quinto lugar del Mundial, con 20 puntos, mientras el italiano es octavo, con 16. El británico Cal Crutchlow lidera la clasificación, con 38, luego de su victoria en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Dani Pedrosa intentará tomar la salida el domingo a pesar de haber sido operado hace unos días tras una aparatosa caída en la prueba sudamericana.

“Es difícil saber qué podré hacer en un circuito que es muy complicado”, confesó el compañero de Márquez, tercero en la carrera del año pasado.

AFP / Los Angeles, Estados Unidos