Maracaibo sin fiebre del Mundial: El álbum Panini brilla por su ausencia en librerías y quioscos de la ciudad

abril 2, 2018 - 5:34 pm

Menos de tres meses faltan para el inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018. Con el cronometro contando las horas para el pitazo inicial en suelo soviético, el termómetro del aficionado del fútbol, participe o no su selección en la cita mundialista, o incluso de quienes se dejan envolver por el aroma Mundial, está en su punto máximo.

Sin embargo, Maracaibo parece no haber cedido a la fragancia embriagadora de la Copa del Mundo. O al menos la apariencia de las calles, quioscos, avenidas principales y librerías que en otrora se vestían los colores de las selecciones mundialistas, lo confirma.

Uno de los pasatiempos preferidos de los amantes del balompié a nivel mundial es comprar y llenar el álbum oficial del Mundial, el Panini.

La crisis apaga la fiebre

En la capital zuliana la costumbre de llenar el álbum, comprar e intercambiar barajitas parece cosa del pasado. El equipo de Noticia al Día realizó un recorrido por las principales librerías y quioscos de Maracaibo y constató que el tradicional Panini brilla por su ausencia en los estantes, cuando restan poco más de 70 días para que se encienda la llama en Rusia.

“Los distribuidores no nos dan confirmación de cuándo llegará el álbum”, comenta a NAD Angela Giovine, encargada de la librería Book Shop, ubicada en la avenida 5 de Julio.

La dama de ojos claros recuerda que el último álbum coleccionable que ofrecieron, el de la Eurocopa Francia 2016, tuvo poca demanda.

El alto costo de la libreta y de las barajitas fue una de las razones. La realidad hoy no es distinta, aunque se desconoce el precio de la edición Panini de Rusia 2018.

En esa misma librería, un joven de tez morena intervino en la conversación con la encargada del establecimiento y aseguró que en la Costa Oriental del Lago conoce a un señor que adquirió el álbum.

“750 mil bolívares el álbum y 25 millones la caja de barajitas”, añade en referencia a la inversión de su conocido.

“Imagínate, 500 mil cada sobrecito de estampillas, eso solo lo podrán comprar los coleccionistas”, le responde Angela.

Ese costo contrasta con la referencia que da la empresa de pago por Internet Mercado Libre, en la que el álbum oscila entre Bs. 750.000 y Bs. 1.000.000 y cada sobre tiene un valor estimado de Bs. 200.000 a Bs. 400.000.

A pesar del posible precio, tanto Angela como una de sus compañeras de trabajo afirman que el álbum lo han pedido mucho y reconocen que, de venderlo, la ganancia sería mínima. Sería una cuestión más de cumplir con la tradición y los clientes que de rentabilidad para la librería.

A eso se añade la inexistencia de los álbumes “piratas”, esos que eran accesibles para los que no podían pagar la edición original y se adquirían en cualquier quiosco.

En la librería Europa del centro comercial Lago Mall tampoco ha llegado. “Estamos a la expectativa, no tenemos mayor información por parte de las editoriales”, comenta una de las empleadas.

Los álbumes tienen anécdotas

El pasatiempo de los álbumes del Mundial no es solo comprarlo y ya. La emoción por conseguir la estampita de tu jugador favorito o la desazón porque te salga una barajita repetida son algunas de las sensaciones que genera la entretenida actividad.

Un álbum del Mundial es como dar un breve paseo por cada selección participante. Confirma el conocimiento de los eruditos del fútbol e instruye a los menos hábiles.

Mysol Fuentes, periodista y madre de cuatro jóvenes, cuenta que su tradición de llenar el álbum se dio gracias a la iniciativa de su padre. Sus memorias se remontan a México 1986.

“A mi papá le gustaba en fútbol y por ahí empezó mi gusto. Cuando el fallece yo quedé con la fiebre”.

Mysol guarda las ediciones desde Francia 1998 hasta la reciente de Brasil 2014. Recuerda que en el último Mundial se “empezó a poner costoso” y no lo pudo llenar por completo.

Entre las anécdotas, Mysol rememora que hacían reuniones en sitios públicos o entre los vecinos para el intercambio de barajitas repetidas.

Y de sus memorias más recientes cuenta que iba al colegio de sus hijos e intercambiaba estampitas con los compañeros de clases de sus hijos.

“Llenar álbumes siempre me ha animado pero para el de Rusia 2018 hay que ver los precios”.

Recuerda con bastante emoción la Copa del Mundo de Alemania 2006. “Porque ganó Italia y por Paolo Maldini, que es mi jugador favorito”.

“Yo compraba hasta las barajitas de cartón”, cuenta.

Alejandro Fuenmayor, periodista radicado en Chile desde hace un año y apasionado por el fútbol, recuerda varias anécdotas de su pasatiempo llenando álbumes.

“Yo colecciono desde Corea-Japón 2002 pero no original, ese lo llené con un primo. Aunque después el original de 2002 se lo compré a una persona que sí lo llenó. El primer álbum que conocí si fue un Panini que me llenó mi madre, el de Estados Unidos 1994. También coleccioné el de Alemania 2006, el de Sudáfrica 2010 aunque no compré tantas barajitas y el de Brasil 2014 lo compré pero no lo llené porque en ese momento la cosa ya no estaba para coleccionar”.

El de Rusia 2018 ya está en sus manos: “Aquí en Chile cuando salió el álbum en promoción en los periódicos lo compré, tú comprabas el periódico y te regalaban el álbum Panini”, cuenta desde Santiago de Chile.

450 pesos chilenos es el valor de cada sobre de estampillas, cuenta Alejandro, lo que al cambio a dólar serían unos 85 centavos.

“Yo creo que estando en Venezuela no lo hubiese coleccionado porque asumiendo que el precio de cada sobre ronda el dólar, no me hubiese dado la base para comprar un sobrecito y ahorita en el país hay otras prioridades”.

Otra alternativa para los aficionados y coleccionistas es la versión digital del álbum que ofrecen la FIFA y Panini a través de su portal web.

Alejandro recuerda que así fue como llenó el de Brasil 2014 y, en vista de la dura actualidad y de los constantes embistes al bolsillo, los marabinos tendrán que mutar su fiebre del Mundial a la era digital y llenar el álbum virtual.

Andrea Seña//Noticia al Día

Fotos: David Moreno