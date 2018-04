Manny Pacquiao despidió a su “eterno” entrenador Freddie Roach

abril 14, 2018 - 7:36 am

El boxeador filipino Manny Pacquiao rompió su relación profesional con su entrenador de toda la vida, el veterano gurú de los cuadriláteros Freddie Roach, confirmó el técnico este viernes.

En un breve comunicado, Roach aseguró que la relación de 15 años con el excampeón del mundo se había terminado, antes de que éste se enfrente al argentino Lucas Matthyse por el cinturón de los pesos superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 15 de julio en Kuala Lumpur.

“Manny (Pacquiao) y yo hemos recorrido un gran camino durante 15 años, más largo que muchos matrimonios y una rareza en el mundo del boxeo”, dijo.

Freddie Roach dijo que le desea lo mejor a Manny Pacquiao

“No cambiaría nada de ello. Dentro del ring de boxeo y de la política, le deseo lo mejor a Manny Pacquiao“, añadió.

Roach acompañó a Pacquiao a lo largo de casi toda su carrera y siempre estuvo en su rincón en los combates que lo convirtieron en uno de los mejores púgiles de la historia del boxeo.

“Estaría mintiendo si dijera que no me dolió que no me llamara personalmente para comunicarme su decisión pero los grandes momentos que hemos vivido juntos son más importantes”, subrayó el entrenador por 15 de Manny Pacquiao.

