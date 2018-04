Macri: La relación de Argentina con España es la de dos amantes

abril 8, 2018 - 11:13 am

Tras 11 años de que un presidente español no pise tierra argentina, este lunes se espera la llegada de Mariano Rajoy a Buenos Aires.

En una entrevista ofrecida al diario ABC de España, el presidente argentino, Mauricio Macri, sostuvo que la relación de su país con el gobierno de España es la de dos amantes que se han reencontrado.

“Tuvimos un cortocircuito absurdo de unos años que está resuelto. El nivel de afecto que recibí en la visita a España fue tanto que hasta dudé en quedarme ahí a vivir para siempre. Era una cosa exagerada. Espero volver. Se dice que segundas partes nunca fueron mejores, pero aunque sea la mitad del recibimiento que tuve valdrá la pena”, agregó.

Detalló que tiene expectativas positivas con la llegada de Rajoy a su nación, pues asegura que será una oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambos países. “Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo (al Congreso de la Lengua de Córdoba)”, dijo.

“Tenemos una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que esta es su casa. No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto. En turismo, el sector donde España es más potente y que supone para Argentina un as en la manga para crecer y desarrollarnos, sería maravilloso que nos ayuden a desarrollar esta área, en la que el embajador Puerta está poniendo mucho esfuerzo personal”, reiteró.

