Luis Ratti asegura que llegará hasta el final

abril 23, 2018 - 9:15 pm

Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial por iniciativa propia, informó que no contempla abandonar la contienda electoral del próximo 20 de mayo, dado que él se considera una “opción diferente” para el pueblo venezolano, aún cuando reconoce que su propuesta económica coincide con los planteamientos de Lorenzo Mendoza.

“Voy a seguir luchando hasta el final. No dejaré la carrera electoral, no le daré el gusto al diablo, corruptos y bandidos, de salirme cuando soy la única representación diferente que tiene el pueblo venezolano”, expresó este lunes en una entrevista concedida a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Esta decisión, sin embargo, no significa el fin de su petición de ajuste de las condiciones electorales, cuya propuesta radica en el cambio de fecha de los comicios presidenciales, separación de los eventos electorales (presidenciales y de consejos legislativos) y establecer en 30 días el lapso para la juramentación del Presidente electo.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea por la vía democrática y electoral para que Venezuela salga de esta situación; si tengo que luchar hasta el final para que las garantías se cumplan lo voy a hacer”, agregó.

En este sentido, apuntó que estaría presto a emprender acciones especiales ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Palacio Presidencial de Miraflores e incluso la Embajada de Estados Unidos (EE.UU) para discutir y agregar otros puntos al Acuerdo de Garantías Electorales, suscrito en pasado marzo.

“Tengo que esperar la sabiduría que Dios me dé, la dirección que Dios me dé y el tiempo que él me diga para pensar en una decisión definitiva”, dijo Ratti, quien reafirmó que continuará abogando por la incorporación de sus propuestas y el cumplimiento de las garantías electorales.

Foto: Ricardo Herdénez

AVN