Luis Olavarrieta protagonizará la película “El país más feliz del mundo”

abril 12, 2018 - 2:54 pm

El actor, productor, y animador Luis Olavarrieta no ha dejado de ser noticia en los últimos días; y es que luego de su sorpresiva salida de Televen el talentoso artista fue visto en Colombia de la mano de figuras como Stefanía Fernández y Maluma.

Luego de estos importantes acontecimientos Luis escribió en sus redes sociales: “… tengo en mis manos el guión de mi primera película. De la mano del Director Carlos Malavé protagonizaré una gran historia”.

“El país más feliz del mundo” es un film basado en hechos reales; allí el actor interpretará a “Rafael”, un hombre apasionado, guerrero, y entusiasta.

¿Cómo logra esta importante historia?

Fue una indicación de los escritores… Ellos me informaron que el personaje principal tiene una carga emocional muy parecida a la que yo demostré en varias entrevistas y circunstancias de la vida… luego de ello, me invitaron a evaluar el caso y acá estoy, asumiendo el reto.

¿Qué tal es “Rafael”?

Es un personaje maravilloso; tiene una familia muy hermosa la cual está constituida en base a tres amores que no puedo develar. Es un hombre ejemplar que lleva una vida muy bonita; es un gran tipo.

¿Fue este el motivo que lo alejó de Televen?

Ciertamente me fui del canal por motivos personales. Hay muchos proyectos que debo atender y que me generan mucha demanda. En Televen cerré un ciclo y estoy agradecido con esa planta que me dio una gran oportunidad personal y profesional.

El rodaje de “El mejor país del mundo” inicia este próximo 17 de abril; y entre varios destinos de Venezuela tendrá como escenario la ciudad capital “… ya estoy listo para arrancar el proyecto. Es una historia que me exige mucho y que me compromete a fondo… Estoy muy emocionado”.

¿Sigue adelante con sus otros proyectos?

Sí… Continuaré con la radio y con la obra “Sospechoso”… entre las fechas más próximas de presentación está la del 22 de abril en el Teatro Baralt de Maracaibo. Estoy agendándome bien para cumplir y rendir al máximo con esto y con otros proyectos que están por venir.

Nota de prensa