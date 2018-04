Los twitteros madrugadores e intensos de la política venezolana

abril 2, 2018 - 11:48 am

El mundo de las redes sociales acapara toda una gama de usuarios que van desde los más hasta los menos intensos, y en el campo de la dirigencia política venezolana no escapan a esto. Ya sean oficialistas u opositores, por parte de estos bandos, los madrugadores e intensos también se “enfiebran” en el uso de la interconexión mediática.

Todos los días, lanzan sus sátiras, hacen aclaratorias, reiteran sus posiciones, anuncian a cada rato dónde están o en qué programa los entrevistarán, o simplemente exponen al público sus pensamientos del día.

Y es que si de tempraneros se trata, indiscutiblemente, la batuta se la lleva Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “el de los ojitos bellos”, como lo llamaba Hugo Chávez, comienza el día a través de su Twitter desde las cuatro de la mañana.

“Marzo con sus dolores y tristezas, así estaremos, pero convencidos cada día más que el único camino es la Revolución Bolivariana”, escribió a las 4:35 de la mañana del cinco de marzo con motivo de la muerte de Chávez.

El 8 de este mes publicó a las 5:39 de la mañana: “En cada mujer está lo más genuino y puro del ser humano, su fuerza y su espíritu nos inspiran, nada las detiene, solo con ellas venceremos”.

“Hoy tempranito, Marleny hizo café y me dijo: me quedó clarito, voy a colarlo otra vez, le dije que así me gustaba a mí. Así lo hacía mi vieja, aguarapao, como sus ojos. Hace 5 años partiste y esas cosas sencillas me hacen amarte y extrañarte cada día más, échame la bendición”, expresó a las 6:40 de la mañana del pasado tres de marzo, recordando la partida física de su madre.

El más intenso también está entre los rojitos. Se trata del presidente Nicolás Maduro, quien aunque madruga poco en las redes, la mayoría de las veces sobrepasa los 20 tuits, llegando en ocasiones a los 30. Le sigue el opositor Freddy Guevara, de Voluntad Popular (VP), con hasta 20 mensajes diarios y Henri Falcón, candidato presidencial por Avanzada Progresista (AP), quien promedia los 16.

Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia (PJ) anuncia siempre en qué actividad estará. Todos los días es fijo con su posición ante las políticas del gobierno nacional. Publica alrededor de los 10 tweets diarios.

El oficialista Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, es otro de los que resalta en el grupo de los intensos. Gira entre los diez y los 20 tuits.

Omar Prieto, gobernador del Zulia, está en el bando de los intermedios, su promedio diario es de 10 publicaciones y madruga en momentos especiales como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando felicitó a las féminas a las 4:51 de la mañana. Todos los oficialistas retwitean al presidente Maduro.

El opositor Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda por PJ, tiene la mayor cantidad de seguidores en Twitter con más de siete millones de personas. Después está Leopoldo López, con poco más de cinco millones. El presidente Maduro tiene tres millones.

María Corina Machado, fundadora del movimiento Vente Venezuela, es una de las mujeres más conocidas y seguidas de la política nacional. La ex diputada solo se dirige a los usuarios de la red social de manera directa y con tuits propios cuando es necesario, aunque lo que si la caracteriza es el bombardeo de retweets en su cuenta. Comunicados oficiales de otros políticos, informes sociales y convocatorias son los protagonistas de la línea de tiempo de su Twitter.

Seguidamente, Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, podría perfilarse entre los más vehementes de la red, no por lo tempranero, sino por la cantidad de retweets de noticias y videos que se visualizan al menos 15 veces por día. Declaraciones propias también forman parte del diarismo de su cuenta oficial, twettea todos los días sin falta. Pero aunque pueda llegar a tornarse fastidioso, dicha entrega podría deberse a su condición de exilio y dedicación para dar a conocer la situación del país a otros países del mundo.

Intensos o no, lo verdaderamente cierto es que en los últimos años las formas de hacer política han evolucionado al mismo paso en que se desarrollan las nuevas tecnologías. No solo se trata de Twitter, también en Instagram, Facebook o YouTube, es totalmente palpable que las figuras de la diplomacia venezolana hacen uso de las mismas para establecer un mayor vínculo con la nación, e incluso podría decirse que todos poseen una cuenta en la red, ya sea para hacer propaganda, informar o simplemente para mantenerse en boca de la opinión pública.

