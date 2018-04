Los papeles de Mancho: Pa’ los pesimistas, mirá las probabilidades de que te muráis el día de tu cumpleaños ( Germán Hernández)

abril 9, 2018 - 9:10 am

Sabias que la probabilidad de fallecer el día de cumpleaños es de un 14% respecto a cualquier otra fecha del año.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Zúrich en Suiza que estudiaron las muertes de más de dos millones de personas en un período de 40 años, el día del cumpleaños aumentan las probabilidades de muerte por ataques al corazón, derrame cerebral, caídas y suicidios, e incluso por cáncer, Según los psicólogos existen varias explicaciones a esta tendencia. Así, las razones pueden ser un exceso de comida y bebida en el marco de la celebración, el estrés de hacerse mayor o intentos de hacer balance de la vida que muy a menudo no satisface al festejado.

Además, señalan los expertos, que de vez en cuando un enfermo que se encuentra al borde de la muerte, se pone como meta llegar a su cumpleaños”. En este caso comentan los expertos que la mente vence al cuerpo y se derrumba una vez alcanzado el objetivo de

cumplir un año más. Teniendo en cuenta de que no se puede controlar la fecha de la muerte, viendo las estadísticas los expertos aconsejan simplemente tomárselo con calma y no abusar en las celebraciones.

De acuerdo a los registros, la actriz sueca Ingrid Bergman Estocolmo, 29 de agosto 1915 – Londres, 29 de agosto de 1982, la mexicana María Félix Sonora 8 de abril de 1914 – Ciudad de México, 8 de abril de 2002. y el escritor británico William Shakespeare fallecieron el mismo día que nacieron, así como Luis XIV de Francia entre otros.

En nuestro país Eladio Tarife, cantautor venezolano y creador del tema ‘Linda Barinas’ falleció el 7 de junio, justo el día de su cumpleaños número 86 nació en 1931 y murió en el 2017.

Ahora el problema no es ese 14% de fallecer el día de cumpleaños sino que tenemos un 86% de que se puede fallecer cualquier día del año.

Sabes que entre Navidad y año nuevo es el período del año en que fallecen más personas?

De acuerdo a la revista norteamericana “Social Science & Medicine”, basándose en estudios realizados por investigadores de la Universidad de California que analizaron certificados de defunción de los últimos 25 años, el período del año en que fallecen más personas ocurre durante las últimas semanas del año, entre Navidad y Año Nuevo, época en que no sólo se producen muertes por accidentes, crímenes violentos y suicidios, sino que también fallecimientos por causas naturales. Y con respecto al día concreto en que se producen más fallecimientos, éste es el 1 de enero, día en que mueren 5 por ciento más individuos que cualquier otro día.

Si bien todavía no existen datos concluyentes sobre qué factores generan estos sorprendentes datos estadísticos, se estima que los altos índices de depresión que rodean a las festividades podrían influir también en la salud orgánica de los afectados.

El centro para el Control y Prevención de Enfermedades informó por su parte que el día con más número de muertes es el sábado con 5,7 millones de defunciones, mientras que el día de la semana que muere menos gente es el domingo con 5,6 millones. La causa de la muerte también varía según el día de la semana. Los lunes se suelen morir más personas de un ataque al corazón y el día que menos, los jueves. Los sábados, la causa de fallecimiento más frecuente son las sobredosis de drogas, y el día que menos muertes se producen por este motivo es el martes. El mismo sábado, además, es el día de mayor índice de muertes por accidentes automovilísticos. Otros datos destacados son que el domingo es el día en el que más decesos se producen por heridas de bala y los martes el día de mayor número de fallecimientos por gripe y neumonía

Las Galletas Pegadas cumplen 68 años.

No importa si se las come con café, malta o Coca-Cola, la conclusión es siempre la misma: Las “Galletas Pegadas” son un producto marabino sabroso y abundante que lleva 68 años llenando las barrigas y corazones del mercado venezolano.

Son un tiro al piso. Han sido el desayuno, la merienda y el resuelve de miles de niños y adultos zulianos durante generaciones, garantizando suficiente energía y sonrisas para afrontar los días de intensa actividad en el hogar, el parque, la escuela o el trabajo.

En 1950 los hermanos Hernández Ruiz fundaron la Galletera Independencia, y lanzaron al mercado su línea denominada Galletas Rellenas, un empaque con ocho galletas dulces que conformaban cuatro sándwiches unidos por una porción de merengue francés de color rosado (nevado de huevo y azúcar), el cual al secarse conformaba una especie de pegamento.

El público marabino, haciendo gala de su ocurrencia y sarcasmo, no tardó en darse cuenta que el “relleno” casi inexistente era más bien como un adhesivo para mantener pegadas las galletas, por lo cual rebautizaron la chuchería como “Galletas Pegadas”. El nuevo nombre caló rápidamente en el argot local, sin afectar en lo más mínimo la popularidad del producto. Falto poco para llamarlas galletas con pega loca.

Los vecinos en el sector Cerros de Marín de la ciudad, recuerdan que cuando la fábrica de las galletas quedaba en la zona, el olor que perfumaba el aire se sentía a varias cuadras, avisando a los muchachos que ya el producto estaba a punto de salir. La algarabía en la cuadra era como si tocaran el timbre del recreo.

Padres y madres se apresuraban a la galletera a golpe de las 3 de la tarde a comprar las bolsas de recortes para disfrutar el sabroso producto a una fracción del costo regular que de por si era bastante accesible o para aprovechar las migas crocantes para llenar una ponchera y bañarlas con un rico café con leche.

Aunque “Las Pegadas” eran la estrella que le daba a la empresa su mayor flujo de caja, Galletera Independencia también contaba con otras líneas de gran aceptación como las tradicionales galletas María, las Bolitas Criollas, Junglita (con formas de animales) y las Medias Lunas.

Algunos datos de la incompleta circunvalación 1.

La vía, completa, era un proyecto que se anunciaba desde los años 60.Ya en los años 70, con el crecimiento de la ciudad, el proyecto inconcluso comenzaba a cobrar facturas a Maracaibo. En 1964 llegó hasta La Limpia y allí se quedó. La autopista fue abriéndose paso hacia el centro de la ciudad, de forma tan lenta, que se necesitaron 26 años para que se inaugurase un distribuidor en el este de la ciudad, que llevase el tráfico hacia la avenida Las Delicias, y de ahí hacia el casco histórico y el norte. Quedó inconcluso. Todavía luce el brazo inútil e incompleto del distribuidor, que debía llegar hasta El Milagro.

Si se recorre hacia Maracaibo, hay 3,10 kilómetros del Puente al distribuidor de El Manzanillo; 4,02 Km hasta Perijá II (el primero inaugurado, junto con el Puente); 4,69 Km hasta el Perijá I; 6,45 Km hasta el distribuidor Pomona, 7,86 Km hasta el distribuidor Santa Clara, 8,15 Km hasta el Sabaneta, 9,67 Km hasta Cañada Honda; 10,83 Km hasta La Limpia, y 11,51Km hasta el distribuidor Delicias. Hubiese medido unos 13,99 kilómetros si el trazado se hubiese comido parte de Belloso, Veritas y Santa Lucía, para llegar hasta El Milagro, en las cercanías del Puerto de Maracaibo.

Germán Hernandez

[email protected] / @pregoneszuliano @manchogh