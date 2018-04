Lewis Hamilton está preocupado por la velocidad de los Ferrari

abril 14, 2018 - 9:45 am

“Ferrari es demasiado rápida”, dice Lewis Hamilton. El británico cambia su discurso y expresa su preocupación ante el auge de la casa de Maranello, que en China ha firmado su segundo doblete consecutivo.

Hamilton explica que Ferrari ha dado un salto cualitativo y que ahora son ellos quienes fuerzan más el motor cuando llega la Q3, una virtud que tradicionalmente era característica de los coches de Mercedes.

Lewis Hamilton nunca pensó terminar cuarto en la clasificación

El tetracampeón Lewis Hamilton reconoce que no se esperaba el resultado de hoy, mucho menos terminar por detrás de su compañero de filas Valtteri Bottas.

“No íbamos a la clasificación esperando esto, pero también fueron más rápidos en la última carrera”, ha dicho Lewis en declaraciones a las televisiones. “Creo que Ferrari será difícil de batir mañana. Tienen mejor ritmo que nosotros, se ha visto en las últimas carreras”.

“En carrera parece que estamos un poco más cerca. Espero que podamos ponerlos bajo presión, pero ellos son demasiado rápidos en recta y también tienen mucha velocidad en curva”.

Hamilton subraya que el Ferrari actual es más fuerte que el que se vio en Australia. Señala a su unidad de potencia.

“En las últimas carreras han ganado potencia de algún modo. No sabría decir por qué estamos tan lejos, pero ahora los Ferrari llegan a la Q3 y fuerzan el motor, y de momento no podemos igualarles”.

“Ayer fui cuatro décimas más rápido que mi compañero, pero eso ha desaparecido. Cuando eres cuarto querrías ser tercero, pero queremos ganar a Ferrari y cada vez es más difícil porque cada vez son más rápidos”.

El inglés se conjura para regresar más fuerte mañana.

“No estoy contento, pero tengo que trabajar con los chicos para ver qué podemos hacer. Lo volveremos a intentar. Si hace más calor, la degradación será un factor. Los Ferrari son demasiado rápidos ahora mismo, pero intentaremos darlo todo. Espero que consigamos un resultado mejor”.

Niki Lauda también está sorprendido por los resultados de la sesión de clasificación, que ponen de manifiesto un posible cambio de jerarquía respecto al status quo de las últimas temporadas.

“Es muy simple: no somos lo bastante rápidos y Ferrari es mucho más veloz que nosotros”, ha explicado el austríaco en declaraciones a Movistar+.

“Espero que la temperatura de la pista sea más alta y que podamos remontar, porque de momento no lo parece”, afirmó Lewis Hamilton. “El ritmo de carrera puede ser bueno, pero no puedo decir un resultado. Es probable que vayamos a una parada, a no ser que castiguemos mucho los neumáticos”.

soymotor.com / Noticia al Día