La política costarricense indicó que la preocupación por Venezuela no es un asunto solo de ella ni de los ex presidentes sino de “casi todo el pueblo de Costa Rica”.”Los llamo a seguir adelante con la condena a ese régimen nefasto que ya no solo es una amenaza para la libertad y la democracia si no para toda la región”, dijo Chinchilla en un mensaje grabado junto al exiliado político venezolano Antonio Ledezma.

“Los admiramos muchísimo, son un pueblo valiente. Son una inspiración para América Latina”, sentenció la ex presidenta costarricense.

Cada dia es más inmenso el respaldo del mundo para Venezuela. ¡arriba pueblo, ahora es cuando hay más fuerza para seguir luchando. Gracias Pta @Laura_Ch pic.twitter.com/sj8XzGfU5s — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 15 de abril de 2018



El Nacional/EFE