abril 23, 2018 - 3:18 pm

La región zuliana sufrió nuevamente un largo corte de electricidad la noche de este domingo, donde una explosión en la subestación Veritas ocasionó que varios sectores de la zona se quedaran sin luz. Los principales hospitales del municipio también fueron víctimas de los bajones y posteriormente de la falla general que los sometería hasta más de 11 horas sin servicio eléctrico.

En el Hospital Nuestra Señora de la Chiquinquirá de Maracaibo se quedaron sin luz desde las 8 de la noche pero su planta fue activada minutos después hasta que llegó finalmente a las 7 de la mañana, aseguró una fuente que no quiso revelar su nombre. “Gracias a la planta, la emergencia de adultos y pediátrica está trabajando con normalidad”, agregó.

En el Hospital Central de Maracaibo no contaron con la misma suerte. Desde las 8 de la noche del domingo hasta las 10 de la mañana de este lunes, no tenían luz todavía. Según María Elena, empleada del departamento de almacén de medicamentos del hospital, los médicos estaban atendiendo sólo a los casos más delicados. Los demás eran remitidos a otros centros. “Gracias a Dios, no han llegado casos muy graves, ni partos”. El Central no cuenta con planta, ni con muchos insumos. Sin embargo, atienden los pacientes en los pasillos “con la claridad del sol porque adentro es imposible con el calor y la oscuridad”, agregó María Elena.

Víctor Estrada de 23 años, contó su viacrucis por varios hospitales para que le inyecten para el dolor de un riñón. “En el universitario no me quisieron atender porque yo no estaba de gravedad y por lo de la luz sólo están atendiendo los más delicados”, Estrada recalcó que vive vía la concepción y que sólo quiere iniciar las consultas para que se le sea asignado un tratamiento.

En el caso del Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, la realidad no es diferente. Un empleado del hospital, quien pidió reservar su identidad, dijo que el recinto “cuenta con una planta eléctrica, pero no funciona para los equipos, sino solo para las luces y esos detallitos”.

“No es posible que un hospital tan grande no tenga una planta que sirva para eso, que la única que tiene no funcione”, aseguró María Becerra, quien tiene a su mamá, Flor Salcedo, recluída en el HUM. “Tiene una encefalopatía epática, está en la sala de electroshock y me dijeron que se me iba a morir. Gracias a un milagro sobrevivió, pero la atención ha sido pésima”, denunció.

“Trabajamos con las uñas, prácticamente. Cuando se va la luz, nos ha tocado resolver con lo poco que tenemos. En UCI hemos tenido que poner bombas manuales para los equipos de asistencia respiratoria en los pacientes que lo necesitan” enfermera sin nombre. Quién además aseguró que les prestan una miniplanta para UCI que dura 6 horas solamente.

