MARATÓN de las angustias viven a diario “los quince y último” en Maracaibo

abril 25, 2018 - 2:48 pm

Una travesía, largas colas en el transporte público y falta de efectivo han llevado a los usuarios a caminar largos trechos a diario. Retirar dinero en las taquillas de los bancos, solo resuelve un pasaje, y este es el motivo por el cual los zulianos recorren distancias astronómicas en la búsqueda de su destino.

Del mismo modo, este miércoles 25 de abril, usuarios han reportado un colapso en el transporte público. “Desde muy temprano, las colas son extremadamente largas. Yo espero temprano 5 de julio, pero la cola no tiene fin, a veces no voy al trabajo por este problema”, acotó Sebastián Guerrero, usuario de la ruta galerías 5 de julio.

Asimismo, para muchos, no queda otra opción que irse preparados, llevando un envase con agua y una mandarina para controlar el calor. Caminar grandes distancias es el nuevo modo de transporte en el Zulia.

Para otros, la crisis lleva a situaciones que son difíciles de controlar, donde las personas se bajan del autobús sin pagar o simplemente deciden quedarse en casa y no salir a trabajar. “Tengo que caminar diariamente desde el caujaro hasta el centro. Cuando no tengo el dinero completo, no me dejan subir en el autobús”, expresó Saray Velázquez.

Este viacrucis se ha convertido en el tema diario de los zulianos, la mayoría, asiste casi todos los días a los bancos en la búsqueda de efectivo para acudir al trabajo y para retornar a sus hogares.

Finalmente, las impopulares “colas”, son la salvación de muchos, tras la escasez de unidades de transporte en la calle para los zulianos no queda otra opción que pedir una cola, o caminar.

