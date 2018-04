Las colas de pasajeros en Bella Vista y 18 de Octubre son un poema

abril 9, 2018 - 10:13 am

La mañana de este lunes el transporte público sufrió un colapso que hasta ahora no tiene explicación, usuarios desconocen a qué se debe la merma de autobuses y carritos de las líneas Bella Vista y 18 de Octubre, que sin duda son unas de las más afectada del norte de Maracaibo.

Algunos apuntan a la falta de repuestos, la dificultad para surtir combustible y el alto costo del mantenimiento de las unidades, pero lo cierto es que los usuarios se enfrentan cada día a interminables colas para poder embarcarse en un vehículo.

El fiscal de la línea de autobuses Yutong en el 18 de Octubre, señala que en los últimos meses han visto cómo se han ido quedando sin unidades. Pasaron de tener 11 autobuses a operar con seis o menos cada día. Algunos ya no cuentan con aire y otros tienen vidrios rotos.

De la línea Bella Vista sobreviven dos, de los cuales solo uno tiene aire acondicionado, el otro permanece en muy malas condiciones para operar, sin embargo para los usuarios, ver llegar el gigante rojo, tenga o no tenga aire, es como recibir el pasaje al cielo. Se montan como pueden y hasta como no pueden ya que esta ruta llega hasta Santa Rosa de Agua, trayecto que desde hace muchos años no cumplen los carritos de la misma línea.

Los santarroseños ven en esta ruta la salvación para poder acercarse a su barrio, ya que en otrora les tocaba rogarle a los choferes para que llegaran al menos hasta la bomba del sector.

Por su parte, los usuarios del 18 de Octubre también vieron la salvación cuando se puso en marcha la linea de autobuses, ya que los pocos carros que operaban no se daban abasto para tantos pasajeros del barrio y sus adyacentes y los que quedaban simplemente hacían la ruta hasta Cecilio Acosta o 5 de Julio.

Pero la salvación les duró poco, la merma de unidades solo ha dejado caras de consternación en las paradas, la mañana de este lunes fue un poema trágico en cada una de ellas, se veía molestia y desesperación en los cientos de pasajeros que esperaron hasta una hora para poder tomar el transporte que los llevaría a sus destinos.

Noticia al Día