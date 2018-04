Kobe Bryant dio sus favoritos al título de la NBA: “Me gustan Houston y Golden State”

abril 11, 2018 - 7:45 pm

El exjugador estadounidense de baloncesto, Kobe Bryant, ganador de cinco anillos con Los Ángeles Lakers, dio a Golden State Warriors y a Houston Rockets como principales candidatos a ganar el título de la NBA esta temporada.

“Me gustan Houston y Golden State. Eso sí, hay que esperar para ver la salud de sus jugadores, pero son mis dos favoritos”, aseguró Bryant en una conferencia con motivo del estreno de Detail, nuevo programa de análisis de baloncesto de la ESPN.

Kobe Bryant destacó el gran rendimiento de los Rockets: “Se han colocado en una posición privilegiada por su juego versátil, velocidad y agresividad. Los Rockets son más agresivos que los Phoenix Suns que entrenó Mike D’Antoni, porque sus jugadores no eran físicos y Houston sí los tiene”.

Habló sobre las tantas lesiones esta temporada en la NBA

“El baloncesto europeo es más físico que la NBA. La NBA tiene que ser más dura, pero no tanto como el baloncesto de la época de los ‘bad boys’ de Detroit, por supuesto. Me cuesta ver algunos partidos porque cuando tocan a un jugador ya es falta. Si se mejora esto haría que los jugadores tuvieran que ser más habilidosos”, declaró el astro de los Lakers.

Tras su retirada del baloncesto en 2016, Kobe Bryant se dedicó al mundo del cine y aseguró no echar de menos la cancha: “Veo baloncesto y soy un competidor, pero puedo hacerlo sin sentir nada y esto es bueno para mí; me pasé a otra cosa. Puedo escribir y producir y me gusta hacerlo y me divierto con ello, no es algo pasajero. Además el Oscar que recibí ayuda a seguir”.

El estadounidense hizo repaso a la actualidad de la NBA, comenzando por el momento de forma del actual subcampeón, Cleveland Cavaliers: “Con Kyrie Irving y LeBron James Cleveland Cavaliers jugaba con un sistema basado en estas dos estrellas y ahora, tras la marcha de Irving, pueden desarrollar un juego más ‘democrático’, como Golden Sate Warriors”.

“Siempre pides una segunda opinión. Yo estaba en una gran franquicia y esto era importante para mí. No puedes fiarte de un médico a ciegas”, aseguró sobre la baja del alero de los Spurs Kawhi Leonard que le está manteniendo fuera de las canchas más tiempo del que estimaba la franquicia,

Además, Kobe Bryant habló sobre el principal candidato a mejor jugador debutante del año: “Sabe controlar el tiempo del partido y esto le hace manejar mejor el juego. Jason Kidd no era un gran tirador y fue mejorando en esta faceta; ese es el siguiente paso para Ben Simmons”.

Otro primerizo en la liga, Jayson Tatum, también recibió elogios por parte del cinco veces campeón de la NBA: “Me gusta su tiro de media distancia y, sobre todo, como se aplica defensivamente. Va a progresar mucho y él y Jaylen Brown van a dar muchas alegrías a Boston Celtics”, concluyó Kobe Bryant.

