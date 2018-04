Kelly Brook, la mujer con el cuerpo perfecto, según la ciencia (+Fotos)

abril 4, 2018 - 9:41 am

¿Te imaginas cómo es el cuerpo ideal? Es tal vez el de Angelina Jolie, el de jennifer Aniston, el de Kate Upton, el de Selena Gomez o el de Miss Universo. Pues no, de hecho, el cuerpo perfecto dista de ser alguna de estas mujeres. Si estás pensando en un cuerpo delgado, como el de una modelo talla 0, pues no va por ahí, Kelly Brook, nacida en Rochester, Inglaterra, es una modelo, actriz, diseñadora de trajes de baño y presentadora de televisión inglesa, no es la medida ideal de 90-60-90, tampoco tiene más de 1.70 metros, pero es considerada el cuerpo perfecto.

Un nuevo estudio científico hecho por la Universidad de Texas, ha confirmado que la mujer perfecta, con el mejor cuerpo es la modelo Kelly Brook, muy lejos de una las modelos comunes con medidas que se colocan en el 99-63-91 que resultan perfectas y armónicas para los investigadores.

Con 36 años, 1.68 de estatura, la también actriz es considerada una de las mujeres más hermosas del planeta.

Para llegar a la conclusión de que su cuerpo es el más halagador, se tuvo en cuenta numerosas partes como el pecho, la cadera, la cintura y las piernas; de su rostro, la nariz, los labios y el cabello. Así, concluyeron la mujer perfecta es Brook, con un promedio de 10.

“Esta mujer es totalmente natural y científicamente perfecta”, afirma este estudio de la Universidad de Texas, según lo señala Elle.

Brook siempre ha dicho que está sumamente orgullosa de sus curvas y por ello, le encanta el título de la mujer perfecta aunque no cree que sea cierto.

La modelo luce mejor con los años y si no nos crees, mira esta galería para que convenzas.

Agencias