Julio Castro: en cuatro o cinco años habrá epidemias de sarampión y difteria

abril 15, 2018 - 10:52 am

El doctor Julio Castro, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, dio varias alarmantes cifras sobre la salud en Venezuela en torno a tres enfermedades; la difteria, el sarampión y la malaria.

Castro hizo las revelaciones el domingo en una entrevista a Televen, exponiendo en principio la causa para la reaparición de tres afecciones que por mucho tiempo fueron controladas. “Desde hace 10 años no existen políticas públicas consistentes de salud y por eso volvimos a encontrar estas enfermedades”.

El infectólogo detalló sus temores en torno a la alta posibilidad que se desarrollen epidemias de sarampión y difteria en particular. “Si no hay programas de vacunación masiva temo que entre cuatro y cinco años se desarrollen epidemias. Las vacunas están allí. Las tiene el Ministerio de la Salud y hace falta una estructura funcional para aplicarla. Pero en el mundo de hoy si la gente no va a vacunarse entonces hay que buscar a las personas para eso. Hay que proceder con el 85 o 90% de la poblaciòn, estés donde estés”, explicó.

Sobre la malaria, indicó que en la reincidencia de esta afección es la ausencia de control,que tomará muchos años volver a someterla. “Los mineros, legales o ilegales en el movimiento migratoria del estado Bolìvar, se contagian con el parásito y lo llevan para otras zonas entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. Por eso vectores como Nueva Esparta, Vargas y los Valles del Tuy son regiones muy susceptibles. En Caracas no puede desarrollarse la malaria porque el mosquito anófeles no puede vivir a esa altura”.

Retomando el tema del sarampión, indicó el médico que el 80% de los casos en el continente pertenecen a Venezuela, según la Organización Panamericano de Salud. “Hay nueve países que registraron los casos y si no se aplican los correctivos sin duda aumentarán. Y Venezuela en particular puede convertirse en exportador del mal. Ya se detectaron casos aislados”.

Para Castro la inexistencia de tratamientos para el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) produce que aumente el contagio, los diagnósticos de enfermedad y las muertes. “También facilita la aparición de la tuberculosis, que está altamente relacionada con el VIH y la desnutrición cuyos efectos se están viendo en la población. Lamentablemente no existen en estos momentos datos más precisos sobre esta última enfermedad”.

Finalmente, lamentó el médico que las campañas sanitarias “no lograron el objetivo como en otros países, porque cada vez aumentan los casos de enfermedades de mujeres, niños, de drogadicción, de sexo sin protección. Eso tampoco ayuda a una mejor salud”.

Caraota Digital