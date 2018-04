Jack Miller bate a Pedrosa en el último momento y consigue su primera pole de MotoGP en Argentina

abril 7, 2018 - 3:00 pm

El australiano Jack Miller (Alma Pramac), arrebató en el último momento la primera posición a Dani Pedrosa (Honda), en la clasificación del Gran Premio de Argentina de MotoGP y consiguió su primera pole position en el campeonato de motociclismo.

El piloto australiano fue el primero en montar neumáticos slicks en una Q2 que contó con una pista que se fue secando a medida que avanzaban los minutos.

Si bien los primeros intentos no le dieron resultado, el de Pramac Ducati siguió intentando, al límite de irse al suelo en más de una oportunidad, hasta que cuando parecía que la pole quedaba en poder de Pedrosa, finalmente Miller clavó un tiempo de un minuto 47 segundos 153 décimas para alcanzar su primera pole en MotoGP y la novena en su cuenta personal dentro del Mundial.

Pedrosa se ubicó segundo, a 0s177 de Miller, mientras que Johann Zarco completará la primera fila de salida luego de quedar a solamente 0s035 del español de Honda.

La segunda fila de salida tendrá a dos destacados Tito Rabat, con la Ducati del Reale Avintia, y Alex Rins sobre la mejor Suzuki, acompañados por el campeón reinante, Marc Márquez, quien era el gran candidato a la pole pero en el momento de la Q2 no logró el rendimiento esperado.

Por su parte, Valentino Rossi apenas pudo ser 11° con la otra Yamaha oficial, siendo solamente más veloz que la Suzuki de Andrea Iannone.

He doesn’t usually need much of an excuse to throw a wheelie – but @jackmilleraus shows us how it’s done after bagging pole! 🙌#ArgentinaGP pic.twitter.com/2KHFNyF15l — MotoGP™🇦🇷🏁 (@MotoGP) 7 de abril de 2018

Motorsport//Noticia al Día