Pizarro cree países demostrarán su preocupación por las presidenciales en la Cumbre

abril 13, 2018 - 9:18 am

El diputado por Primero Justicia (PJ), Miguel Pizarro, aseguró este viernes que La Cumbre de las Américas tiene la vista puesta en Venezuela por la importancia del momento que vive el país y las elecciones presidenciales de mayo.

“La Cumbre de las Américas ocurre en un contexto complejo, es la primera vez en mucho tiempo que Venezuela es el centro de un evento tan importante como una cumbre de presidentes, cancilleres y a la par de todo este esfuerzo de sociedad civil y parlamentos”, dijo en la entrevista A Tiempo de Unión Radio.

Destacó que Venezuela es el centro de la cumbre debido al interés que genera el escenario actual del país. “El tema del 20 de mayo es importante para la región, para el mundo y la política latinoamericana”.

Pizarro resaltó que el mundo diplomático tiene una manera de abordar los asuntos y en sus temas tratados están las faltas de condiciones en el proceso electoral, aunque resaltó que hace falta el trabajo interno en el país. “Nos da un impulso, ser visibilizados pero eso requiere organización y presión interna para que lograr que hayan condenas en los derechos humanos”.

No descarta que haya una condena sobre las condiciones del proceso electoral, y asegura que abogan por una salida que no sea traumática y las alternativas básicas para que las personas voten como la tinta indeleble, observación internacional, con candidatos y partidos que no estén limitados y sin condicionar a través de carnets partidistas.

Unión Radio