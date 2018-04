¡Insólito! El futuro bebé de los Duques de Cambridge será un plebeyo

abril 3, 2018 - 9:25 am

El príncipe George y la princesa Charlotte están a punto de conocer a su nuevo compañero de juegos y próximo miembro de la realeza. Aunque Kate Middleton y el príncipe William aún no han informado si es niño o niña, ya sabemos su probable nombre. Además, se reveló que el nuevo descendiente será un plebeyo y no un par del reino.

La experta en temas de la realeza, Marlene Koenig, quien también es historiadora real y escritora del blog Royal Musings, dio a conocer el título completo con el que probablemente llamen al futuro bebé real. A través de una entrevista con la revista Town & Country, dijo que dependiendo de su sexo sería «Su Alteza Real el Príncipe [nombre] del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte», o «Su Alteza Real la Princesa [nombre] del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».

La experta también reveló otras opciones para el probable nombre del bebé: «los niños reales son ‘diseñados’ de manera diferente si son hijos de un duque real», explicó Koenig, «en este caso podría ser Su Alteza Real el Príncipe [nombre] de Cambridge, o Su Alteza Real la Princesa [nombre] de Cambridge». Eso es porque el Príncipe William y Kate Middleton son el Duque y la Duquesa de Cambridge.

¿Pero por qué si tendrá el título de príncipe o princesa, el futuro bebé será un plebeyo?

«Técnicamente, el próximo bebé real será un plebeyo, al menos por ahora», así lo explicó la historiadora real. «Suena complicado, pero en el Reino Unido, las únicas personas que no son plebeyas son los soberanos y pares del reino, personas con títulos como duque, marqués, conde, vizconde y barón», detalló Koenig.

No es el único plebeyo de la realeza

El próximo bebé real no es el único plebeyo en la realeza. Su padre, el príncipe William, no es un plebeyo -pues es un duque-, pero sí su tío, el príncipe Harry. Aunque eso podría cambiar si la reina le otorga un título en celebración de su boda con Meghan Markle.

A través de su blog, Marlene Koenig explicó que en el Reino Unido, los títulos se basan en la Ley Común Inglesa, de donde proviene la palabra commoner o plebeyo. Y recaló de nuevo que «las únicas personas en el Reino Unido que no son plebeyos son los pares del reino (no sus hijos) y el soberano». Esto deja excluidos a todos los demás, incluso a los príncipes y princesas. Y agregó que si bien Harry es un príncipe y alteza real, «sí, es un plebeyo. Él no es un par del reino».

Respecto al próximo miembro de la familia real, Marlene bromeó un poco en la entrevista con Town & Country «¡No creo que el bebé desempeñe un papel importante durante algunos años, aparte de verse bonito en las fotos familiares!».

