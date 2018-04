Increíble: Microsoft se sube a Linux

abril 18, 2018 - 4:03 pm

Que Microsoft use el núcleo de Linux en uno de sus productos es, como mínimo, extravagante. Si no acaso un poco tragicómico. Si bien es cierto que poco a poco la compañía fundada por Bill Gates se ha ido acercando a Linux (hoy es posible, por ejemplo, ejecutar comandos de bash en Windows 10, aunque hay que realizar una serie de pasos para activar esta función), no es menos cierto que durante al menos tres lustros sus ataques contra el software libre fueron feroces.

Al parecer, han cambiado de idea y el producto que lanzaron ayer, llamado Azure Sphere, usa una versión del núcleo (o kernel) de Linux modificado por Microsoft (pueden hacerlo, si incluyen el código fuente, porque, al revés que Windows, Linux es software libre). Sphere está orientado a la Internet de las Cosas y busca reducir la hoy catastrófica vulnerabilidad de esta red inmensa de dispositivos hogareños, cámaras de seguridad y cientos de otros equipos que no parecen computadoras, pero que en el fondo lo son. Su pésima seguridad ha dado origen a ataques de denegación de servicio récord en la historia de Internet, como el que sufrió en marzo GitHub, de escalofriantes 1,7 terabits por segundo.

Los detalles técnicos del proyecto Azure Sphere pueden verse aquí, pero si funciona como anticipa Microsoft, al menos en lo que concierne a la seguridad, sería un paso adelante para enfrentar una tormenta que se está gestando en objetos tan inocentes como juguetes o cafeteras. Juguetes y cafeteras inteligentes, se entiende.

Ahora bien, ¿por qué eligieron el otrora vilipendiado y aborrecido kernel de Linux? Por la misma razón que casi todos los dispositivos de la Internet de las Cosas (empezando por tu router) usan Linux: este sistema es más versátil y adecuado para sistemas con recursos de hardware limitados. Dicho simple: Microsoft admite explícitamente que a) la Internet de las Cosas no podría andar con Windows (en eso aciertan) y que b) es más fácil reciclar algo que anda bien (el kernel de Linux) que escribir un nuevo kernel de cero.

