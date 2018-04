IMPACTANTE Se quitó la nariz en un programa de Tv en vivo (Video no apto para sensibles)

abril 11, 2018 - 1:47 pm

La periodista, Zalen Gades, escribe para Yahoo Noticias esta impactante historia.

La frase: ‘estas imágenes pueden herir su sensibilidad’, son motivo suficiente para que algunas personas dejen de verlas y otras se acerquen más a sus televisores o computadoras.

Avisados quedan, ya que el programa del canal británico ITV, ‘This Morning’, uno de los más seguidos en Inglaterra, no tuvo tiempo de advertir a sus televidentes de que una de su invitadas, Jayne Handman, se despojaría de la prótesis de su nariz en vivo y en directo.

Interpretado por muchos como un acto de valentía y por otros como un momento escatológico en plena hora del té de la tarde en Inglaterra, lo cierto es que la acción de Jayne Hardman no dejó indiferente a nadie.

Su aparición en el programa ya era de por sí sensible debido a la dramática historia de esta británica de 48 años de edad que tiene dos hijos.

Los presentadores, Eamonn Holmes y Ruth Langsford, condujeron una entrevista en la que Hardman contó como en 2012 tuvo un accidente en el que chocó frontalmente con la cabeza de su perro. Se golpeó la nariz y ésta comenzó a hincharse de tal manera que dejó de percibir los olores.

Pocos meses después, fue diagnosticada con una enfermedad rara denominada granulomatosis Wegener. La inflamación de los vasos sanguíneos se tornó en una cavidad de lo más perceptible y poco a poco fue perdiendo la nariz. Explicó durante la entrevista que incluso le daba vergüenza caminar por la calle y lo hacía con la cabeza gacha para evitar las miradas de otras personas.

Se enfrentó a una quimioterapia y durante los dos primeros años de su enfermedad no tuvo sentido del olfato ni del gusto. Finalmente los médicos decidieron que lo mejor era extirparle la nariz completamente.

“Fue el peor día de mi vida,” afirmó antes de recordar el momento en que le dijeron que contaría con una prótesis poco después de que recuperara el sentido del olfato.

Lloré cuando pude oler el té, las tostadas y la mermelada de nuevo. No me gustaba la posibilidad de tener nietos y no poder olerlos cuando salieran de la bañera”, afirmó.

Mientras explicaba que las prótesis avanzaron con el paso de los años y que ahora tiene una que se sostiene a través de imanes y tienen el mismo color de su piel, Hardman se despojó de su nariz en directo.

“Esta nariz me la pongo y me la quito, tiene imanes. Una vez se salió cuando estornudé y ahora prefiero aguantarla antes de estornudar”, confesó. Incluso bromeó diciendo que prefiere como luce con la prótesis ya que su nariz original era más larga y en la escuela se reían de ella.

La valentía de Hardman al quitarse la nariz frente a las cámaras fue admirada por muchas personas que presenciaron la escena, mientras que otras prefirieron no haber visto lo que se escondía detrás de la prótesis.

En cualquier caso, su historia fue tan seguida que este mismo martes por la noche aparecerá en otro programa de la misma cadena. Quizás ahora sí, avisen de que las imágenes podrían herir la sensibilidad de algunos espectadores.

Yahoo-Noticias