Historia de abuso sexual de Harvey Weinstein llegará al cine

abril 26, 2018 - 4:33 pm

Dos productoras cinematográficas de Hollywood han adquirido los derechos de la historia de Jodi Kantor y Megan Twohey, las dos reporteras del diario norteamericano The New York Times que desvelaron en octubre la historia de abusos y agresiones sexuales del productor cinemtográfico Harvey Weinstein y que ganaron el premio Pulitzer a mediados del mes de abril junto a Ronan Farrow, del New Yorker.

‘Plan-B’, la productora liderada por Brad Pitt y que está detrás de oscarizadas películas como 12 años de esclavitud, Moonlight o The Departed, y ‘Annapurna’ son las dos empresas que liderarán el proyecto, tal y como informa el medio especializado Deadline.

Pese a que todavía no se conocen detalles sobre el equipo técnico y artístico de la producción, fuentes del proyecto ya han confirmado que la película será muy del estilo de Spotlight y pondrá el foco sobre el equipo que destapó el caso y no sobre el propio Harvey Weinstein, por lo que se suma así a la reciente moda de películas de contenido periodístico representadas en Spotlight o la más reciente Los archivos del Pentágono.

El equipo que destapó un caso que golpeó a Hollywood

La historia que publicaron Kantor y Twohey el 5 de octubre de 2017 en el Times detallaba un largo historial de acoso y abusos sexuales por parte del magnate Harvey Weinstein. Además, en el artículo se incluían testimonios en primera persona de víctimas y detalles sobre los pagos que el mandatario de The Weinstein Company habría realizado para silenciar estos alegatos.

Sin embargo, el artículo de las redactoras del diario neoyorquino sirvió no solo para hacer caer al multimillonario productor, que fue despedido de su empresa y expulsado de la Academia de Cine americana, sino que inició los históricos movimientos #MeToo y Time’s Up. Su relato consigió además motivar a más mujeres (y hombres) a contar su historia y revelar los abusos que habían sufrido por otras personas de gran poder en la industria del entretenimiento.

Agencias