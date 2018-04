Henry Falcón compite con todo el aparato del Estado (Joaquín Chaparro O)

abril 25, 2018 - 10:00 am

En torno a una entrevista que le hicieron en días pasados al Dr. Eduardo Fernández presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), hizo diversos comentarios, pero me quiero referir a uno en particular, cuando afirma que el candidato presidencial, Henri Falcón, no está compitiendo con el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, sino con todo el aparato del Estado venezolano.

En realidad, sería un absurdo que en caso del triunfo de Falcón, que de hecho, lo tiene asegurado, tal como lo revelan todas las consultas de opinión pública, que la realización de los comicios se lleve a cabo en los momentos por los que atraviesa el país. El Dr. Fernández, considera que desde el punto de vista constitucional, se estipula que el período presidencial comienza en enero, a su juicio, “es muy incómodo para un país tener a un presidente electo y uno en ejercicio”.

Coincido en la crisis de liderazgo existente en el país, en ese sentido, propongo el fomento urgente de un liderazgo emergente, que surja de las entrañas de la propia juventud venezolana, con una mentalidad fresca, actualizada con las nuevas tecnologías, así como con la formación estricta que le permita generar acciones con ideas concretas, racionales, oportunas y estratégicamente que faciliten la propuesta del proyecto de un nuevo país. Eso pasa por la búsqueda de la reconciliación nacional, de la concordia entre los diferentes sectores de la sociedad civil, para que la participación ciudadana sea un hecho real y no una pantomima o una ficción.

Es correcta la apreciación del Dr. Fernández cuando señala que el candidato de la nueva alternativa venezolana Henri Falcón, compite con todo el poder del Estado, con todo el poder del sistema comunicacional que cuenta la nación, contra todos los recursos públicos como si se tratara del reparto de un botín robado. Es interesante, que a estas alturas del proceso electoral, la candidatura de Falcón se incrementa en las encuestas en detrimento del resto de las opciones, incluidas la del presidente Maduro, la cual ha quedado a la deriva en los sondeos de opinión.

Son muchos los recursos económicos que el gobierno nacional ha venido manejando en los últimos meses, mediante la entrega de dadivas a la población más vulnerable, que significa migajas de lo que se ha obtenido por financiamiento externo por parte de sus aliados políticos internacionales, que pretenden financiarlo (de hecho, lo están haciendo), para mantener en el poder al peor sucesor de Chávez.

Se ha pretendido comprar voluntades y consciencias en forma manipulada a través de limosnas (bonos) que solo sirven para resolver una comida para una o dos personas del seno familiar, eso significa la práctica de un populismo excluyente, que discrimina a sectores populares que discrepan del gobierno nacional, en vez de generar políticas públicas con programas sociales incluyentes para todos los necesitados, pero no es posible, porque todos los recursos apuntan a destruir el liderazgo emergente de Henri Falcón, porque si las elecciones fueran este domingo, las ganaría fácilmente.

Señores del gobierno nacional, ya está bueno ya, de tanta desidia contra el pueblo, solo con los cortes de electricidad tienen abrumada en la peor infierno al pueblo, sin tomar en cuenta el transporte público, la falta de medicinas, comida, efectivo, de trabajo, de atención social, asistencia a los más humildes, en fin, un rosario de males que nos tiene viviendo en penumbras y con hambre. Ya basta.

“tenemos que enseñar que los políticos son para servir a la gente y no para servirse de la gente”.

TWITTER: @joaquinchaparo.