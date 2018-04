Henri Falcón sobre antejuicio a Maduro: Es un error crear falsas expectativas

abril 17, 2018 - 4:52 pm

El candidato a las elecciones presidenciales, Henri Falcón, se pronunció en cuanto a la sesión de la Asamblea Nacional, en donde se aprobó continuar el antejuicio de mérito en contra del Presidente Nicólas Maduro.

Para Falcón “es un error crear falsas expectativas a un pueblo que espera con ansias una verdadera salida al caos político y social”, así lo señaló por su cuenta Twitter.

Asimismo, dijo que “el cambio que aspira Venezuela se dará en paz, a través de la concertación y un Gobierno de unidad nacional.

El candidato a la presidencia de la República aprovechó la oportunidad para invitar a la participación en las elecciones del próximo 20 de mayo.

“Quienes llaman a la abstención no dicen cuál es su plan para el 21 de mayo. No tienen salidas reales ni propuestas claras. Esta no es una lucha de partidos; es la lucha de un país que exige cambio de gobierno”.

