Hausmann: “El salario mínimo equivale al precio de dos kilos de carne”

abril 5, 2018 - 11:28 am

El economista Ricardo Hausmann indicó, en una entrevista a El Nuevo Herald, que con el salario mínimo los venezolanos solo pueden comprar dos huevos al día, lo que equivale a 60 gramos de carne al día.

“Con dos huevos al día no se alimenta una persona. Esto suponiendo que uno no gasta en vestido, calzado, transporte, vivienda y, obviamente, que uno no tiene familia. La magnitud del colapso de los niveles de vida se refleja en el poder de compra de los salarios”, señaló el economista.

Explicó que la inflación acumulada de los últimos 12 meses está por encima de 4.000%, lo que indica que un trabajador en el país gana no obtiene siquiera seis dólares al mes.

“Con la hiperinflación han estado subiendo los sueldos hasta por lo menos el mínimo, 1,3 millones de bolívares al mes, menos de seis dólares. El kilo de carne está en 650.000 bolívares, o sea que alcanza para dos kilos al mes. Y si divides 2.000 gramos por 30 días te da 67 gramos”, dijo.

Señaló que es difícil que el país vuelva a producir 3,7 millones de barriles diarios de petróleo en menos de 15 o 20 años.

El Nacional/El Nuevo Herald