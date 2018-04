abril 13, 2018 - 5:20 pm

El robo de cables se ha vuelto un tema constante para los venezolanos. Este, lleva ya varios años en el mismo plan. La falta de comunicación, el hurto de cableado tiene desesperada a la población

¿De quién es la culpa?

Nadie se hace responsable por el robo de cables, la crisis económica se agudiza y los ciudadanos buscan la manera más “facilita” de ganar dinero extra.

He aquí el más solicitado: El cobre, por ser uno de los metales más famosos y de mayor precio en el mundo, el cual se ha convertido en la nueva adquisición de los que prefieren la vida fácil.

El cobre, en muchos casos es comercializado y da libertad a los amantes de lo ajeno, a ganar sumas grandes de dinero, sin hacer mayor esfuerzo. En vez de un pobre 15 y último obtienen dólares en grandes cantidades… mientras que ya estos son expertos en el tema y por lo mismo el “Robo de cableado” cada vez se convierte en una mafia más grande.

“Tengo mucho tiempo incomunicada, he reportado miles de veces mi problema pero es imposible porque nadie responde. En diciembre del año pasado, le pagué un monto de Bs 500 a un empeado de Cantv por restablecer las comunicaciones, pero a los tres días, se robaron de nuevo los cables”, acotó desesperada Andrea Perdomo, habitante de la parroquia Chiquinquirá.

¿Y entonces, tendrán algo que ver los trabajadores de dicha empresa con esta mafia?

Realizar “marañas”, para poder sobrevivir ante la crisis es otra forma de vivir en Venezuela, la gran incógnita es descubrir de dónde proviene esta mafia que no le importa dejar a su país incomunicado.

“No tengo ni Cantv, ni internet, tengo una inmobiliaria, y desde enero de este año no he podido hacer nada. Me rehúso a pagar, puse la denuncia pero no recibo respuesta, estoy desesperada”, acotó María Anaya, empresaria.

Así es el modus operandi, las personas solicitan restablecer el servicio, y nadie contesta, así que buscan otra opción… Pagar más al popular “marañero” que la mayoría de las empresas tiene, pero el problema es que esto no sirve para nada. El servicio es intermitente, y a los tres días se vuelven a robar los cables.

Finalmente, el famoso y solicitado “cobre”, se ha vuelto en el trabajo fijo de muchos. Perjudicar a los demás, realizando esta acción para poder comprar el “pancito” diario, es la nueva forma de vivir para algunos, mientras que el país, se queda incomunicado, esperando la eterna respuesta de las empresas de servicios que cada día es más nula.

Fotos: Carlos Robertson

