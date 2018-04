Grupo de hackers elimina “Despacito” de YouTube

abril 10, 2018 - 11:49 am

Días después de que Despacito alcanzara su último récord: romper el techo de visitas de YouTube llegando a los 5 mil millones, una cantidad nunca antes vista, el grupo de hackers Kuroi’SH, conocidos anteriormente por hackear algunas cuentas de Twitter, borraron el video de la plataforma. Además de forma previa al hackeo cambiaron la imagen por un fotograma de una escena de La Casa de Papel, la conocida serie española que trata del atraco a la Casa de Moneda y Timbre en Madrid, el video ya fue restablecido en la plataforma musical.

Este lunes en la noche cuando se ingresaba el nombre de la canción en Google el mensaje que aparecía era “Proxos and Kuroi’sh &shade & Akashi IT & KiraRoot & Xepher & SenpaiWeb”. Según el sitio musical New Musical Express, el grupo de hackers también había escrito en la descripción del video el mensaje “Free Palestine” (Palestina Libre) y quienes la semana pasada piratearon también la cuenta de Twitter de los medios @nowthisnews y @bbcarabicalerts, según informó la web especializadaThe Hacker News.

NEW: ⚡ Vevo’s @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi’SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018