Golovkin encuentra al final el sustituto de “Canelo”: Peleara contra Martirosyan

Gennady Golovkin combatirá la noche del sábado 5 de mayo en contra de Vanes Martirosyan. Este miércoles llegó la confirmación de la pelea en el StubHub Center de Carson, California, por parte del kazajo y su equipo de trabajo a través de un anuncio en Twitter.

La buena noticia para Golovkin (37-0-1, 33 Ko’s) es que no será desconocido por la Federación Internacional de Boxeo, que si bien no sancionará la batalla ante Martirosyan (36-3-1, 21 Ko’s), no le quitará el campeonato después de haberle amenazado con quitarle el título si no peleaba con Sergiy Derevyanchenko, el retador mandatorio.

La semana pasada, Gennady Golovkin, el entrenador Abel Sánchez y el promotor Tom Loeffler anunciaron que a más tardar a mediados de esta semana iban a dar un anuncio respecto al futuro del ídolo kazajo. Se pensó de arranque que esperarían por la audiencia de Canelo, pero parece que tuvieron un acuerdo antes.

Golovkin enfrentará a Martirosyan, un peleador armenio avecindado en Glendale, California, con el cartel necesario para ser aprobado por HBO para una velada sin pago por evento que se realizará en el StubHub Center de Carson, California. Los boletos saldrán a la venta este mismo miércoles con un rango de precios máximo de 700 dólares y mínimo de 50 dólares. GGG convocó a más de 9 mil fans en su reciente pleito en el StubHub.

El kazajo defenderá las fajas de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo que mostraron su respaldo desde un inicio al campeón en esta situación de emergencia tras los problemas de Canelo Álvarez, por lo que se presume es el consumo de carne contaminada con clembuterol y que motivó a dos exámenes positivos por niveles bajos de esta sustancia prohibida.

La confirmación de la pelea supone también un alivio para otros peleadores que se sabe pretenden ir en la cartelera, como será el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González y el estadounidense Ryan Martin, además de que se habló en algún punto de la peleadora Cecilia Braekhus, campeona Welter de los cuatro organismos más importantes que rigen el boxeo a nivel mundial.

No causa mucha sensación este combate

Evidentemente, Golovkin saldrá como favorito para ganar al superwelter Martirosyan, en espera de enfrentarse en el mes de septiembre a Canelo Álvarez en el mes de septiembre, siempre y cuando la posible sanción que le vaya a dar la Comisión Atlética de Nevada este miércoles, se lo permita.

