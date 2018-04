Frente Amplio reitera que no existen condiciones para las elecciones del 20M

abril 3, 2018 - 9:29 pm

Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, aseguró que las condiciones en Venezuela no están dadas para las elecciones presidenciales de este 20 de mayo.

“Lo que va a ocurrir aquí el 20 de mayo ya está cantado, lamentablemente los venezolanos sabemos que esto se trata de una coronación más que de una elección”, aseveró.

Dijo que no se puede hablar de elecciones en el país, “cuando hay más de dos millones de venezolanos fuera del país que hoy no pueden ejercer su derecho al voto porque le piden requisitos absurdos, les cierran los consulados o simplemente no les da la gana que voten”.

Agregó que “no hay observación de ningún tipo y los rectores son absolutamente parcializados”. La información fue publicada en el twitter del diputado la noche este martes.

Globovisión